Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.42

EUR 74.06

18 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирия должна быть очищена от последствий зимы к 1 мая - Радий Хабиров  

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Башкирия должна быть очищена от последствий зимы к 1 мая - Радий Хабиров   Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона Радий Хабиров обозначил сроки проведения и окончания субботников в республике.

По словам и.о. вице-премьера республиканского правительства — министра ЖКХ Михаила Киреева, месячники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории этой весной пройдут в республике с 25 марта по 30 апреля. Первый субботник пройдет 6 апреля.

Среди 11 основных мероприятий, которые должны быть проведены в рамках весенних субботников, значатся сбор и вывоз мусора, мытье фасадов, окраска цоколей, уборка на дорогах, озеленение, высадка саженцев, окраска ограждений, бордюров, обрезка, опилка деревьев, побелка деревьев, санитарная очистка канав, дренажей, ремонт детских площадок.

По поручению руководителя республики, Башкирия должна быть очищена от последствий зимы к 1 мая, в крайнем случае, к 7 мая.

Теги: субботники
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы. [quote]«Ямочный ремонт. Водители, оставляющие колеса в колдоби
Какой в Башкирии будет погода в ближайшие дни - прогноз
Синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня. По информации Башгидрометцентра, 17 марта в республике ожидается облачная погода с пр
В Башкирии начальник отдела ГИБДД потерял работу из-за покупки внедорожника
В Башкирии уволен начальник ОГИБДД отдела МВД России по Аургазинскому району после того, как не смог отчитаться о доходах, на которые приобрел внедорожн
В пещере Шульган-таш погиб дайвер
16 марта при совершении погружения в пещере Шульган-таш погиб 38-летний дайвер. Как стало известно агентству «Башинформ», у дайвера предположительно в
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть