Фото: Олег Яровиков Башкирия должна быть очищена от последствий зимы к 1 мая - Радий Хабиров Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона Радий Хабиров обозначил сроки проведения и окончания субботников в республике.

По словам и.о. вице-премьера республиканского правительства — министра ЖКХ Михаила Киреева, месячники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории этой весной пройдут в республике с 25 марта по 30 апреля. Первый субботник пройдет 6 апреля.

Среди 11 основных мероприятий, которые должны быть проведены в рамках весенних субботников, значатся сбор и вывоз мусора, мытье фасадов, окраска цоколей, уборка на дорогах, озеленение, высадка саженцев, окраска ограждений, бордюров, обрезка, опилка деревьев, побелка деревьев, санитарная очистка канав, дренажей, ремонт детских площадок.

По поручению руководителя республики, Башкирия должна быть очищена от последствий зимы к 1 мая, в крайнем случае, к 7 мая.