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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в сгоревшем бревенчатом доме найдено тело 90-летней бабушки

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии в сгоревшем бревенчатом доме найдено тело 90-летней бабушки Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС утром 17 марта поступило сообщение о пожаре по улице Салават Юлаева в деревне Новые Киешки Кармаскалинского района. На место прибыли огнеборцы, а также местные добровольные пожарные команды и полиция.

«По прибытию обнаружено открытое горение бревенчатого дома по всей площади. Пожарные ликвидировали возгорание. В ходе тушения пожара, проливки и разбора конструкций обнаружена погибшая 90-летняя женщина», — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России.

По данным ведомства, за выходные на территории республики произошло 37 пожаров, при которых погибло четыре человека.

Теги: пожар, МЧС
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