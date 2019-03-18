Фото: сайт Уфимского планетария 21 марта — День весеннего равноденствия Фото: сайт Уфимского планетария

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

21 марта в 02.57 часов по уфимскому времени центр солнечного диска пересечет небесный экватор. Этот момент называют равноденствием. В начале марта долгота дня в Уфе составляла 10 часов 41 минуту, а в конце месяца – 12 часов 55 минут, то есть за месяц день увеличивается на два часа и будет продолжать увеличиваться до 22 июня – дня летнего солнцестояния.

«В день равноденствия граница дня и ночи проходит по земным полюсам перпендикулярно земному экватору и на всей поверхности Земли продолжительность дня и ночи одинакова и равна 12 часам. Только в дни равноденствий Солнце движется по небу по линии небесного экватора и восходит на востоке, а заходит на западе. Наблюдая за Солнцем в этот день, можно проследить, как располагается небесный экватор и без компаса отметить точки востока и запада», — рассказали в Уфимском планетарии.

В день весеннего равноденствия Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в южном — астрономическая осень. День в северном полушарии становится длиннее ночи, а в южном полушарии короче.