Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.42

EUR 74.06

18 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

21 марта — День весеннего равноденствия

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Уфимского планетария

21 марта — День весеннего равноденствия Фото: сайт Уфимского планетария

УФА, 18 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

21 марта в 02.57 часов по уфимскому времени центр солнечного диска пересечет небесный экватор. Этот момент называют равноденствием. В начале марта долгота дня в Уфе составляла 10 часов 41 минуту, а в конце месяца – 12 часов 55 минут, то есть за месяц день увеличивается на два часа и будет продолжать увеличиваться до 22 июня – дня летнего солнцестояния.

«В день равноденствия граница дня и ночи проходит по земным полюсам перпендикулярно земному экватору и на всей поверхности Земли продолжительность дня и ночи одинакова и равна 12 часам. Только в дни равноденствий Солнце движется по небу по линии небесного экватора и восходит на востоке, а заходит на западе. Наблюдая за Солнцем в этот день, можно проследить, как располагается небесный экватор и без компаса отметить точки востока и запада», — рассказали в Уфимском планетарии.

В день весеннего равноденствия Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в южном — астрономическая осень. День в северном полушарии становится длиннее ночи, а в южном полушарии короче.

Теги: Уфимский планетарий
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров предложил присылать ему фотографии ям на дорогах Уфы. [quote]«Ямочный ремонт. Водители, оставляющие колеса в колдоби
Какой в Башкирии будет погода в ближайшие дни - прогноз
Синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня. По информации Башгидрометцентра, 17 марта в республике ожидается облачная погода с пр
В пещере Шульган-таш погиб дайвер
16 марта при совершении погружения в пещере Шульган-таш погиб 38-летний дайвер. Как стало известно агентству «Башинформ», у дайвера предположительно в
В Башкирии начальник отдела ГИБДД потерял работу из-за покупки внедорожника
В Башкирии уволен начальник ОГИБДД отдела МВД России по Аургазинскому району после того, как не смог отчитаться о доходах, на которые приобрел внедорожн
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть