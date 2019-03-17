Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии начальник отдела ГИБДД потерял работу из-за покупки внедорожника Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии уволен начальник ОГИБДД отдела МВД России по Аургазинскому району после того, как не смог отчитаться о доходах, на которые приобрел внедорожник Land Cruiser. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Майор полиции купил автомобиль почти за 3 млн рублей, но при этом не смог объяснить, откуда он взял деньги на покупку. Полицейского уволили с работы в связи с утратой доверия.

Как выяснилось, его совместные с супругой доходы за три года составили чуть менее 2,5 млн рублей.

В пресс-службе МВД по Башкирии эту информацию подтвердили. Как отметили в ведомстве, решение об увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам было принято после проведения соответствующей проверки, результаты которой дали основания для таких мер.