УФА, 17 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Экстремалы из Уфы прошлись по канату между двумя десятиэтажками, сообщает ГТРК «Башкортостан».

По словам автора ролика, видеозапись была сделана сегодня на улице Бакалинской. На видео видно, что группа молодых людей натянула канаты на уровне верхних этажей многоквартирных жилых домов, после чего двое юношей отправились на «прогулку».

«Что за экстрим в центре города?», «Даже смотреть на это страшно», — пишут в соцсетях уфимцы.

Как уточняют СМИ, после экстремального прохода канатоходцев задержала полиция, однако общение с правоохранителями пока ограничилось написанием объяснительных.