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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Напуганный лось в Башкирии бегает по детской площадке и врезается в машины

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Октябрьском напуганный, раненый лось бегает по детской площадке и врезается в припаркованные автомобили, сообщает ГТРК «Башкортостан».

По словам местных жителей, лось на протяжении нескольких часов бегает по дворам в одном из спальных районов. К тому же, животное ранено.

«Лось запуган, покорежил несколько машин, угрожает здоровью и жизням людей», — пишут в соцсетях.

Днем ранее операция по спасению лося развернулась в Нефтекамске. Поймать животное тоже удалось не сразу. Но в итоге все закончилось благополучно: лосю вкололи снотворное и вывезли в лес.

Теги: лось
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