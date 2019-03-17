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Национальный музей Башкирии 20 марта можно посетить бесплатно

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: Олег Яровиков

Национальный музей Башкирии 20 марта можно посетить бесплатно Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В честь 100-летия образования республики Национальный музей Башкортостана объявил о проведении 20 марта «Дня открытых дверей».

Именно в этот день было подписано Соглашение о создании Башкирской автономной республики в составе Советской России.

Посетители Национального музея смогут бесплатно увидеть новую экспозицию, посвящённую Революции 1917 года, Гражданской войне и образованию Башкортостана, узнать о жизни выдающихся людей, стоявших у истоков республики и возглавлявших противоборствующие стороны в Гражданской войне.

Здесь же представлены полные наборы обмундирования воевавших сторон и реконструкция формы башкирского войска, коллекции холодного и огнестрельного оружия и денежных знаков того времени.

Как сообщили в Национальном музее РБ, 20 марта можно будет бесплатно осмотреть всю экспозицию музея. Открыть для себя Башкортостан во всём его многообразии: оказаться среди живописных ландшафтов природы родного края, совершить путешествие по истории региона от средних веков до конца ХХ века, познакомиться с этнографией башкирского народа и других народов республики.

Теги: Национальный музей РБ
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