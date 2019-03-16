Фото: «Сибайский рабочий» В Сибае решают вопрос с нехваткой врачей «узких» специальностей Фото: «Сибайский рабочий»

УФА, 16 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае решают вопрос с нехваткой врачей «узких» специальностей. Именно эта жалобы были основными в ходе приема граждан, сообщил газете «Сибайский рабочий» министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Частично проблема снимается бригадой уфимских медиков, которая продолжит работать в горбольнице. «Работа по привлечению специалистов курируется самим врио главы республики Радием Хабировым, разработан комплексный план В настоящий момент в больницу принято два специалиста-педиатра, трудоустраивается эколог», — рассказал министр.

«Относительно вопросов, касающихся экологической ситуации, скажу следующее. Действия специалистов, которые заняты здесь (это врачи-эксперты, медики из ведущих уфимских центров и ассистентской клиники БГМУ, а также местные доктора), мы оцениваем на «отлично». Коллеги работают в полном режиме, всецело справляются с теми задачами и вопросами, которые поставлены. За весь период их деятельности случаев госпитализации или фактов, связанных с отравлением, у нас не зарегистрировано», — проинформировал чиновник.