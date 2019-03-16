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16 марта Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе волонтеры вывезли грузовик мусора из «Дома Бухартовских»

ОБЩЕСТВО
Фото: Архзащиты ВКонтакте

Фото: Архзащиты ВКонтакте

УФА, 16 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе волонтеры вывезли грузовик мусора из «Дома Бухартовских», сообщает в соцсетях сотрудник Башкультнаследия Айнур Фахриев. Субботник в расселенном объекте культурного наследия на углу улиц Аксакова и Коммунистической прошел по инициативе общественницы и активистки «Архзащиты» Эльзы Маулимшиной. Она обратила внимание, что после переезда жильцов (расселение состоялось в 2018 году) дом незамедлительно стал захламляться бездомными и разрушаться вандалами. В то же время он является объектом культурного наследия и подлежит государственной защите. Обязанность охранять дом и реставрировать его лежит на муниципалитете.

Администрация Ленинского района предоставила волонтерам «КамАЗ» и инвентарь для уборки. В муниципалитете сообщили, что в ближайшее время доступ в дом будет ограничен. Для реставрации объекта нужны средства, идет поиск инвесторов.

Волонтеры на своих страницах пишут, что памятник сильно захламлен. Одного субботника оказалось недостаточно, назначен еще один — 23 марта.

Теги: субботник, дом бухартовских
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