Фото: соцсети Московский блогер обозвал жителей Сибая «моральными разложенцами» Фото: соцсети

СИБАЙ, 16 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В субботу, 16 марта, у жителей Сибая случился конфликт с московским блогером Никитой Исаевым, который приехал разбираться в экологической ситуации в городе. Причиной конфликта стал пост, опубликованный накануне. Приглашая местных жителей на встречу, Исаев назвал сибайцев «моральными разложенцами» и «трусами» за то, что они «позволяют обращаться с собой подобным образом». Позже пост был удален, однако пользователи успели сделать скриншот и обратить на него внимание широкой общественности.

В результате самым популярным вопросом на встрече блогера с местными жителями стал: «Зачем вы приехали?». Горожане не только возмущены грубым высказыванием в свой адрес, но и обвиняют Никиту Исаева в желании заработать себе популярность за счет простых людей и лишний раз раскачать ситуацию. Напомним, предпринимаемые руководством республики и комбината действия привели к тому, что в воздухе Сибая в последние дни почти не фиксируется превышений предельно допустимой концентрации диоксида серы. По проекту, до конца подтопления подземных горных выработок Сибайского карьера осталось 10 дней.

В результате все доводы, которые приводил Исаев на встрече, выглядели неубедительно. А героем дня, «сформулировавшим» позицию горожан, стал местный житель, который проходил мимо с покупками. Достав из пакета пачку муки, он обсыпал ей популярного блогера.