Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии планируют провести ежегодный медовый фестиваль Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии планируют провести ежегодный медовый фестиваль. Мероприятие предложил организовать и.о. вице-премьера правительства — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на Первом региональном съезде пчеловодов, который проходит в эти минуты в Уфе.

«В первую декаду сентября на площади перед горсоветом предлагаю организовать большой медовый фестиваль, наподобие «Молочной страны». Сделать праздник для пчеловодов, выставки, мероприятия для детей», — сказал Ильшат Фазрахманов.