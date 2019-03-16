Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.42 ↑

EUR 74.06 ↓

16 марта Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии планируют провести ежегодный медовый фестиваль

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии планируют провести ежегодный медовый фестиваль Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии планируют провести ежегодный медовый фестиваль. Мероприятие предложил организовать и.о. вице-премьера правительства — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на Первом региональном съезде пчеловодов, который проходит в эти минуты в Уфе.

«В первую декаду сентября на площади перед горсоветом предлагаю организовать большой медовый фестиваль, наподобие «Молочной страны». Сделать праздник для пчеловодов, выставки, мероприятия для детей», — сказал Ильшат Фазрахманов.

Теги: медовый фестиваль
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Утверждены расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2019 год
Утверждены расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на
Жителя Башкирии осудят за гибель двоих детей при пожаре
Туймазинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя по статье «причинение смерти п
Самолет Уфа - Нижевартовск совершил экстренную посадку
Вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс Уфа - Нижневартовск, совершил в Тюмени. По оперативным данным, экипаж решил резко сменить курс из-за пассаж
Ушел из жизни писатель, переводчик, сын Мустая Карима Ильгиз Каримов
В Москве после болезни ушел из жизни Ильгиз Каримов - писатель, переводчик, член Союза писателей СССР, учредитель Фонда имени Мустая Карима, сын народног
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть