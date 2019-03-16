Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" В Башкортостане высадят 256 гектаров леса Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

УФА, 16 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

﻿В Башкортостане стартовал партийный проект «Лес памяти». Решение об этом было принято на заседании Президиума регионального политсовета «Единой России».

Новый проект призван объединить усилия партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для наиболее эффективного решения экологических проблем и патриотического воспитания молодежи.

Координатором партпроекта стал депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.

«Проект призван не только решить экологические проблемы, но и отдать дань памяти своим близким — участникам Великой Отечественной войны. Мы расскажем об истории каждого воина. Каждая посадка получит имя одного из героев населенного пункта, вблизи которого она расположится», — рассказал Ильдар Бикбаев.

Замминистра лесного хозяйства Башкирии Венер Вахитов подчеркнул, что проект впечатляет своей идеей и масштабами.

«В Башкирии выделено 256 гектаров леса для этого проекта. Участки подобраны вблизи населенных пунктов с удаленностью не более пяти километров», — сообщил замминистра.

Самая ранняя посадка саженцев запланирована на конец апреля, затем мероприятия будут корректироваться с учетом погодных условий.

Как отметил секретарь регионального отделения партии, председатель Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, члены партии примут участие в посадке сами и подключат всех желающих.