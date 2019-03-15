Фото: пресс-служба МВД по Башкортостану В Башкирии полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в подделке купюр Фото: пресс-служба МВД по Башкортостану

УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлено несколько фактов сбыта поддельных денежных купюр достоинством 2000 рублей.

По предварительным данным, четверо жителей Самарской области в возрасте от 29 до 32 лет заходили с поддельными купюрами в торговые точки города Уфы и покупали там недорогой товар. Сдачу злоумышленники получали настоящими банкнотами. Чуть позднее фальшивка обнаруживалась сотрудниками магазинов или банков.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, выйти на след «квартета» из Самарской области удалось благодаря бдительной продавщице. Подлинность банкноты вызвала у женщины подозрение. Сотрудница магазина запомнила мужчину и автомобиль, на котором он приехал.

Подозреваемые были задержаны в микрорайоне Затон – на выезде из Уфы, когда они собирались покинуть город. В ходе личного досмотра у одного из задержанных обнаружено около 40 тысяч рублей. В багажнике автомобиля полицейскими найдены покупки, совершенные мужчинами в магазинах. Предварительно установлено, что эти вещи приобретались на поддельные денежные знаки. Также оперативниками изъято несколько поддельных банкнот из торговых точек.

По факту изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время полицейскими продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия на установление дополнительных фактов сбыта поддельных денежных купюр на территории Башкортостана и близлежащих регионов.