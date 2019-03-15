В Москве узнали о потенциале Башкирии, экс-премьер дал показания в суде - итоги недели

УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

О чем Радий Хабиров заявил в Совете Федерации и что его поразило на агровыставке в Уфе, какие показания дал в суде бывший премьер-министр Башкирии, куда идти вкладчикам «Роскомснаббанка» и как похищали деньги у дольщиков. Главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

Степень готовности

14 марта врио главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с генсекретарём Комитета МДИ Ричардом Смитом. Обсуждались вопросы подготовки спортивных объектов Уфы к проведению в июле 2019 года Летних Международных детских игр. В Уфу приедут более 1000 юных спортсменов, сообщил «Башинформ». Соревнования пройдут в Центре спортподготовки на улице Камышлинская, парках «Кашкадан» и «Ватан», спортшколе № 32 и на стадионе «Нефтяник». «Мы уверены, что соревнования пройдут на самом высоком уровне», – подчеркнул Хабиров. Ричард Смит поблагодарил за хорошую подготовку к Играм.

В частности, он посетил бассейн спорткомплекса на Камышлинской и остался доволен, передает телеканал «Вся Уфа». Однако он заметил отсутствие рекламы Игр в городе и выразил надежду, что скоро она появится.

Экс-премьер дал показания в суде

Бывший премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов дал свидетельские показания в суде по делу экс-заместителя мэра Уфы Александра Филиппова и экс-начальника управления капстроительства Марата Гареева. Как узнал «Коммерсант-Уфа», 14 марта Рустэма Марданова опрашивали в связи с реализацией программы «Жилище» в Уфе в 2015-2018 годах. Филиппова и Гареева обвиняют в совмещении программ по расселению людей из ветхого жилья, что позволило им выделить застройщикам территории без обременений. Ущерб бюджету в результате действий бывших чиновников оценен в 1 млрд рублей. Марданов подтвердил, что как премьер занимался программой «Жилище», однако к ее подготовке и утверждению отношения не имел. Утверждал все документы, по его словам, глава республики – на тот момент им был Рустэм Хамитов. «Мы считаем, что ущерба (бюджету. — «Ъ») не было», — заявил Марданов. Он зачитал суду письмо, подписанное Хамитовым в феврале 2017 года в МинЖКХ. В нем сообщалось, что республика подтверждает обоснованность включения домов из кварталов, переданных в развитие, в общую площадь аварийного жилфонда, рассказали в издании.

Вокальное пиршество в Уфе

На этой неделе в Уфе открылся второй Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. На сцену выходили приглашенный солист Большого театра Василий Ладюк, дебютант театра Ла Скала Анна-Дорис Капителли, обладатель премии на конкурсе «Вердиевские голоса» Мартина Грезия. С особой гордостью уфимцы слушали солистку Башоперы Диляру Идрисову и солиста Мариинского театра Кирилла Белова. Гала-концерт открытия зрители назвали настоящим вокальным пиршеством, объединившим зрелых мастеров оперного искусства и начинающих артистов, сообщает «Башинформ». Фестиваль продолжится в Москве, Альметьевске и Казани, но всегда будет начинаться в Уфе, заявил Ильдар Абдразаков.

Потенциал Башкирии презентовали в Москве

Объем инвестиций в Башкортостан должен быть увеличен в два раза, заявил 13 марта врио главы республики Радий Хабиров, выступая на «Часе субъекта» в Совете Федерации. В 2018 году в экономику Башкирии было вложено 270 млрд рублей, что не соответствует ее потенциалу. Поэтому «управленческая команда нашей республики настроена агрессивно продвигать экономику, предпринимателей Башкортостана», сказал Хабиров. В Совфеде республика представила инициативы по строительству и реконструкции социальных, инфраструктурных, экологических объектов, реализация которых ускорит развитие Башкортостана и повысит его инвестпривлекательность, рассказал «Башинформ». 9 крупных проектов представил глава Госкомтранса РБ. Среди них строительство Восточного выезда из Уфы и дороги Стерлитамак – Кага – Магнитогорск, реконструкция автодороги Бирск – Тастуба – Сатка в Дуванском и Караидельском районах. На дороги Башкирия запросила у Москвы 360 млрд рублей. Также в Совете Федерации поддержали идею создания особой экономической зоны в Ишимбайском районе республики.

После встречи Радий Хабиров и Валентина Матвиенко осмотрели выставку-презентацию социально-экономического потенциала Башкирии. Также стало известно, что по инициативе Хабирова 2020 год объявлен в России Годом народного творчества. Итоговый документ по дням Башкортостана в СФ примут 21 марта.

Как директор стройфирмы похитил более полумиллиарда рублей

В Стерлитамаке будут судить 48-летнего жителя за хищения более 600 млн рублей при строительстве многоквартирных домов. Он являлся учредителем и гендиректором ООО «ЕТЗК» и с 2012 по 2016 год совершал мошенничества с денежными средствами банков, юридических лиц и граждан, передает ГТРК «Башкортостан». Вместе с руководящим составом «ЕТЗК» они намеренно обманывали дольщиков – устанавливали цены на жильё ниже рыночных, но завершать строительство не намеревались. Так было похищено около 285 млн рублей. При этом одно и то же жилье продавали дважды на 128 млн рублей. Ущерб от финансовых махинаций превысил 252 млн. Ещё 35 млн обвиняемый похитил, не рассчитавшись с предпринимателем по договорам купли-продажи. Уголовное дело направлено в суд. Недостроенные объекты и автомашины «ЕТЗК», имущество обвиняемого, а также его сообщников арестованы.

Где рождается инвестклимат

14 марта врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с инвесторами в формате «Инвестчаса». На заседании рассматривались проекты строительства в регионе соцобъектов. Один из них – ФОК с бассейном в Уфе планируется возвести в рамках программы «Газпром – детям». «Мы, безусловно, поддерживаем проект», – сказал Хабиров, поручив подготовить соответствующее письмо. Второй проект – создание межрегионального развивающего центра на базе ДЗК «Абзаково» в Белорецком районе. Реализация проекта позволит в два раза увеличить количество отдыхающих детей, сообщает «Башинформ».

11 марта на заседании Инвестсовета республики Радий Хабиров сказал, что проблему создания хорошего инвестклимата прежде всего нужно решить на уровне муниципалитетов. «Надо обучать глав, чтобы они поняли, в чем залог развития муниципалитетов», — подчеркнул он. На заседании гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила о мерах поддержки, которую может оказать АСИ. Так, в республике будут вводиться новые формы работы с предпринимателями. В муниципалитетах появятся коворкинг-центры, будет создан инфопортал об услугах и льготах инвесторам.

Куда обращаться вкладчикам «Роскомснаббанка»

Как узнал «Башинформ», выплаты страхового возмещения вкладчикам «Роскомснаббанка», лишенного 7 марта лицензии, будут производить Сбербанк и «Уралсиб». Средства в размере до 1,4 млн рублей будут возвращены прежде всего физлицам и ИП. Также источник в правительстве РБ сообщил, что, вероятнее всего, «Роскомснаббанк» будет санирован одним из крупнейших банков России.

Что будет с вкладчиками, получателями пенсий и заемщиками банка, читайте здесь.

Так корабль назовут

Имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима будет носить российский круизный лайнер компании «Водоходъ». «Мустай Карим» станет одним из первых круизных лайнеров в постсоветской истории и будет предоставлять сервис высочайшего класса. Лайнер, который передадут заказчику в феврале 2020 года, будет ходить по маршруту Москва — Санкт-Петербург, уточнил «Башинформ».

О пропаганде нашей вкусной еды и выходе в Европу

Нам не хватает пропаганды настоящей, здоровой, вкусной еды, которая производится в Башкортостане, сказал 14 марта врио главы региона Радий Хабиров на 29-й международной выставке «АгроКомплекс» в Уфе. По словам руководителя региона, его поразили экспозиции, где свою продукцию представили сельхозкооперативы и фермеры республики. Хабиров поручил министру сельского хозяйства выстроить эффективную работу с региональными сетями и активно продвигать наши продукты питания в федеральных сетях. «Там пока мы недорабатываем», — отметил он. Осмотрев образцы сельхозтехники, Хабиров предложил на «Инвестчасе» обсудить меры господдержки производителям сельхозтехники. Также на выставке Хабиров побеседовал с представителями австрийских и чешских компаний. «Мы ведем с ними переговоры, чтобы с их стороны были инвестиции в наше сельское хозяйство», — отметил он, сообщает «Башинформ».

11 марта на встрече с послом Чехии в России обсуждалось расширение номенклатуры промышленных товаров, которые Башкортостан может поставлять в Чехию.

13 марта в рамках агрофорума в Уфе представитель австрийского министерства Йозеф Планк заявил, что в Башкирии есть региональные бренды, которые могут выйти на европейский рынок продуктов питания.

Всего на 29-й выставке «АгроКомплекс» в Уфе собрались более 300 компаний из 36 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Уфе «бесплатные» адвокаты хотят приостановить свою работу

Уфимские адвокаты по назначению, работу которых оплачивает государство, не согласны с размером оплаты своего труда. С 1 января по постановлению Правительства РФ гонорары таких адвокатов возросли почти в 2 раза, отныне «бесплатные» адвокаты могут брать за услуги от 900 до 1500 рублей в день. А ночью и в выходные их труд оценивается еще больше. Однако МВД до сих пор платит им по старым ставкам — в 550 рублей за день, узнали на БСТ. В связи с этим некоторые уфимские адвокаты намерены приостановить свою работу по назначению. В МВД приказ о гонорарах пока не утвержден. Поэтому юристам временно приостановили выплаты. Госзащитники намерены добиваться доплаты через суд, отмечается в материале.

Здесь будет патриотический парк

11 марта врио главы Башкортостана Радий Хабиров на встрече с замминистра обороны России Андреем Картаполовым обсудил строительство патриотического парка на территории бывшего военного городка в Чишминском районе. «Мы хотим создать уникальную площадку для проведения военно-патриотических мероприятий. Можно организовать там конгрессно-выставочный комплекс, центр военно-тактических игр, зоны исторической реконструкции, музей военной техники», – рассказал о проекте Хабиров, добавив, что для этого надо передать территорию в ведение республики. Работу по оборудованию парка регион готов взять на себя, уточняет «Башинформ».

Андрей Картаполов поддержал инициативу республики, он отметил, что на базе комплекса можно организовать военные сборы учащихся старших классов школ. В Уфе он участвовал в мероприятиях военно-патриотической акции «Сирийский перелом». В рамках проекта в Уфу прибыл эшелон с бронетанковой и инженерной техникой и оружием, изъятыми в ходе боевых действий в Сирии.