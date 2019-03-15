Фото: Ксения Калинина Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о «пятничных» рейдах Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории Башкортостана 15 марта ожидается увеличение плотности транспортного потока, связанное с завершением рабочей недели. Для своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД, республиканская Госавтоинспекция проводит традиционные рейдовые мероприятия.

«Профилактические мероприятия сопровождаются массовыми проверками водителей. Благодарим за понимание необходимости проведения подобных рейдов. Будьте взаимно вежливы на дорогах», — обратились к участникам дорожного движения в ГИБДД Башкирии.