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15 марта Пятница

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Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о «пятничных» рейдах

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о «пятничных» рейдах Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории Башкортостана 15 марта ожидается увеличение плотности транспортного потока, связанное с завершением рабочей недели. Для своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД, республиканская Госавтоинспекция проводит традиционные рейдовые мероприятия.

«Профилактические мероприятия сопровождаются массовыми проверками водителей. Благодарим за понимание необходимости проведения подобных рейдов. Будьте взаимно вежливы на дорогах», — обратились к участникам дорожного движения в ГИБДД Башкирии.

Теги: ГИБДД, профилактика, рейды
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