Фото: автор В Уфе 2-летней девочке, выброшенной матерью с 9 этажа, стало лучше Фото: автор

УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе двухлетней девочке, которую мать выбросила из окна балкона 9-го этажа, стало лучше. Как сообщила агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Минздрава РБ Светлана Кускарбекова, маленькую пациентку перевели из реанимации в отделение, в обычную палату.

«Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Девочка находится под наблюдением врачей», — сказала представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел утром 13 марта на Дуванском бульваре. Предварительно, женщина выбросила из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже, свою дочь, а затем выпрыгнула сама. Они были госпитализированы. На тот момент состояние женщины оценивалось как средней тяжести, а ребенка – тяжелое.

Среди причин, побудивших женщину на такой отчаянный шаг, в местных СМИ называли проблемы с наркотиками, психическое состояние, а также конфликты женщины с мужем. Истинную причину случившегося предстоит установить следствию. Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней уфимки по статье «покушение на убийство малолетнего».

В данный момент горе-мать находится в суде, где решается вопрос о мере пресечения.