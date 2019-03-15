В Башкирии прекращены поиски 27-летней Юлии Дятловой
В Башкирии прекращены поиски 27-летней Юлии Дятловой Фото: группа «Поисково-спасательный отряд «Отклик» -Стерлитамак», Vk
УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкортостане прекращены поиски 27-летней Юлии Дятловой. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» — Стерлитамак» сообщается, что женщина найдена живой.
«Какая-либо информация о местонахождении не распространяется», — написано в паблике.
Как информировало агентство «Башинформ», женщина 28 февраля вышла из дома по улице Промысловой в Ишимбае и пропала. В поисках были задействованы полиция и волонтеры.