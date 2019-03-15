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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прекращены поиски 27-летней Юлии Дятловой

ОБЩЕСТВО
Фото: группа «Поисково-спасательный отряд «Отклик» -Стерлитамак», Vk

В Башкирии прекращены поиски 27-летней Юлии Дятловой Фото: группа «Поисково-спасательный отряд «Отклик» -Стерлитамак», Vk

УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане прекращены поиски 27-летней Юлии Дятловой. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» — Стерлитамак» сообщается, что женщина найдена живой.

«Какая-либо информация о местонахождении не распространяется», — написано в паблике.

Как информировало агентство «Башинформ», женщина 28 февраля вышла из дома по улице Промысловой в Ишимбае и пропала. В поисках были задействованы полиция и волонтеры.

Теги: поиск пропавших
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