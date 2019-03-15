Курултай башкир приглашает к участию в конкурсе по созданию Стратегии развития народа

УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Всемирный курултай (конгресс) башкир объявил открытый конкурс на лучшую концепцию Стратегии развития башкирского народа. Авторам необходимо определить ключевые элементы, которые будут заложены в этой стратегии, главные цели, а также механизм ее реализации.

Материалы для участия должны быть представлены в виде электронной презентации и отражать все основные идеи. В конкурсе могут принять участие как жители республики, так и соотечественники, проживающие за пределами Башкортостана. Заявки на конкурс принимаются до 29 марта, сообщили в пресс-службе курултая.

Все работы участников будут оценены экспертным советом, опубликованы, а лучшая концепция ляжет в основу стратегии. Итоговый проект будет разработан командой, в которую войдут авторы наиболее интересных предложений. Самые активные разработчики будут приглашены на V Всемирный курултай башкир в качестве делегатов.

Подать заявку на участие, ознакомиться с полными условиями конкурса или просто поделиться предложениями можно на официальном сайте стратегии.

Справка. Стратегия развития башкирского народа – документ, предлагающий видение будущего башкирского народ через 20−30 лет, описывающий основные направления работы и способы реализации целей. Финальный проект документа впоследствии будет представлен на утверждение V Всемирного курултая башкир и может стать базой для новых государственных программ и других документов.