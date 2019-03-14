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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет кастинг республиканского конкурса башкирских красавиц «Һылыуҡай»

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Кастинг республиканского конкурса башкирских красавиц «Һылыуҡай – 2019» состоится 25 марта в Башкирском государственном академическом театре драмы им. М.Гафури. 27-й конкурс красоты будет посвящен 100-летию образования Республики Башкортостан.

Для участия приглашаются девушки в возрасте от 16 до 27 лет. Допускаются финалистки прошлых лет, не занявшие призовые места. Чтобы попасть на кастинг, нужно отправить заявку до 22 марта на электронный адрес: gukrcnt@mail.ru, а после подтверждения прийти на живой кастинг.

Чтобы стать финалисткой конкурса, девушкам необходимо покорить жюри своим выступлением: представить визитку (короткий рассказ), пройти творческий конкурс (отрывок из произведения Мустая Карима) и продемонстрировать одежду (дефиле).

Одним из главных требований является рост девушки, который должен быть не ниже 170 см. Также конкурсантки должны владеть литературным башкирским языком, иметь сценическую культуру, фото- и телегеничность.

Прошедшие отбор станут участницами телеверсии конкурса «Һылыуҡай» на телеканале БСТ. Девушкам предстоят занятия со специалистами по хореографии, вокалу, актерскому мастерству, подиумной хореографии, визажу. В проекте будут задействованы профессиональные педагоги и актеры, народные умельцы, дизайнеры и художники.

Финал проекта состоится 27 апреля 2019 года в Государственном концертном зале «Башкортостан», где станет известно имя главной красавицы республики.

В 2018 году победительницей конкурса стала Альфина Кашапова — студентка УГАТУ, уроженка Альшеевского района. В подарок Альфина получила автомобиль и возможность представить Башкортостан на Международном конкурсе красоты.

Всего в финале главного конкурса красоты Башкортостана приняли участие более 400 самых красивых представительниц республики, многие из которых продолжили свою карьеру в телеиндустрии, рекламном и модельном бизнесе.

Теги: конкурс красоты
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