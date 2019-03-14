Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.58 ↓

EUR 74.02 ↑

14 марта Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Учалинском районе Башкирии за день выпало больше месячной нормы осадков

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Учалинском районе Башкирии продолжается обильный снегопад, начавшийся в ночь на 14 марта.

Как сообщает информационно-аналитический отдел районнной администрации со ссылкой на данные Учалинской метеостанции к 8 часам 14 марта выпало 13,6 миллиметров осадков, что составляет почти месячную норму марта (16 мм).

Высота свежевыпавшего снега, по данным также на 08:00 14 марта, достигла 14 см. Следующий контрольный замер на метеостанции проведен в 13 часов, к этому времени выпало 22 мм. То есть за неполные сутки выпало существенно больше месячной нормы.

Учалинские дорожные службы с начала вчерашнего снегопада в усиленном режиме ведут работу по уборке и вывозу снега.

Теги: погодные условия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе молодая мать выбросила 2-летнего ребенка из окна 9 этажа
В Кировском районе Уфы около 10 часов 13 марта из окна 9-го этажа упал двухлетний ребенок. ЧП произошло в доме №30 по Дуванскому бульвару. Информация о
В Башкирии страшное ДТП унесло жизни двух человек
В Башкирии в страшном ДТП погибли двое человек. Сегодня в Иглинском районе около 17 часов на автодороге Самара - Уфа - Челябинск столкнулись «Lexus L
Вячеслав Быков: «Салават Юлаев» - «Автомобилист» - очень непредсказуемая пара»
Бывший тренер сборной России и уфимского клуба Вячеслав Быков назвал пару второго раунда плей-офф «Салават Юлаев» - «Автомобилист» очень непредсказуемой.
В Уфе стало известно о состоянии здоровья женщины и ребенка, выпавших из окна 9 этажа
В Уфе состояние выброшенной из окна 9 этажа девочки - тяжелое, а ее матери, прыгнувшей следом, - средней тяжести. Об этом агентству «Башинформ» сообщила
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть