В Учалинском районе Башкирии за день выпало больше месячной нормы осадков

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Учалинском районе Башкирии продолжается обильный снегопад, начавшийся в ночь на 14 марта.

Как сообщает информационно-аналитический отдел районнной администрации со ссылкой на данные Учалинской метеостанции к 8 часам 14 марта выпало 13,6 миллиметров осадков, что составляет почти месячную норму марта (16 мм).

Высота свежевыпавшего снега, по данным также на 08:00 14 марта, достигла 14 см. Следующий контрольный замер на метеостанции проведен в 13 часов, к этому времени выпало 22 мм. То есть за неполные сутки выпало существенно больше месячной нормы.

Учалинские дорожные службы с начала вчерашнего снегопада в усиленном режиме ведут работу по уборке и вывозу снега.