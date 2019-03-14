Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.58 ↓

EUR 74.02 ↑

14 марта Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии закуплено 2900 мусорных контейнеров

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии закуплено 2900 мусорных контейнеров и подготовлено 800 контейнерных площадок. Лидерами в подготовке к реализации мусорной реформы в Башкирии являются Давлеканский и Бураевский районы республики.

Об этом «Башинформу» сообщил заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

Еженедельно на полигоны выезжают 450 единиц техники и вывозят 18,5 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Начали работу четыре региональных оператора.

По словам замминистра, жители Башкирии уже получили первые квитанции за вывоз мусора и в некоторых из них есть расхождения. Жители могут обращаются за внесением уточнений.

«В целом, стабильное функционирование системы и реализация программы ожидаются к концу 2019 года. В настоящее время продолжается закупка необходимого оборудования. После схода снега, в мае-июне, в муниципалитетах приступят к организации контейнерных площадок», — сказал Нияз Фазылов.

Всего в муниципалитетах Башкирии необходимо установить около 30 тысяч мусорных контейнеров и более 13 тысяч площадок накопления ТКО.

Обязанность по созданию и содержанию мест накопления отходов с 1 января 2019 года законодательно закреплена за органами местного самоуправления. Для формирования полноценной инфраструктуры на всей территории республики администрациями муниципальных районов сформированы так называемые «паспорта» готовности к переходу на новую систему обращения с ТКО. В них сформированы графики закупки контейнеров в течение 2019 года по каждому населенному пункту муниципалитета с привязкой к графику вывоза ТКО.

Для сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории республики имеются 35 полигонов ТКО, 14 мусоросортировочных комплексов, четыре установки по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, два предприятия по обработке макулатуры и два предприятия по переработке автомобильных покрышек.

На территории Башкирии порядка 150 предприятий оказывают услуги в сфере обращения с отходами.

Теги: мусорная реформа
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе молодая мать выбросила 2-летнего ребенка из окна 9 этажа
В Кировском районе Уфы около 10 часов 13 марта из окна 9-го этажа упал двухлетний ребенок. ЧП произошло в доме №30 по Дуванскому бульвару. Информация о
В Башкирии страшное ДТП унесло жизни двух человек
В Башкирии в страшном ДТП погибли двое человек. Сегодня в Иглинском районе около 17 часов на автодороге Самара - Уфа - Челябинск столкнулись «Lexus L
Вячеслав Быков: «Салават Юлаев» - «Автомобилист» - очень непредсказуемая пара»
Бывший тренер сборной России и уфимского клуба Вячеслав Быков назвал пару второго раунда плей-офф «Салават Юлаев» - «Автомобилист» очень непредсказуемой.
В Уфе стало известно о состоянии здоровья женщины и ребенка, выпавших из окна 9 этажа
В Уфе состояние выброшенной из окна 9 этажа девочки - тяжелое, а ее матери, прыгнувшей следом, - средней тяжести. Об этом агентству «Башинформ» сообщила
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть