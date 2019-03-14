УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии закуплено 2900 мусорных контейнеров и подготовлено 800 контейнерных площадок. Лидерами в подготовке к реализации мусорной реформы в Башкирии являются Давлеканский и Бураевский районы республики.

Об этом «Башинформу» сообщил заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

Еженедельно на полигоны выезжают 450 единиц техники и вывозят 18,5 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Начали работу четыре региональных оператора.

По словам замминистра, жители Башкирии уже получили первые квитанции за вывоз мусора и в некоторых из них есть расхождения. Жители могут обращаются за внесением уточнений.

«В целом, стабильное функционирование системы и реализация программы ожидаются к концу 2019 года. В настоящее время продолжается закупка необходимого оборудования. После схода снега, в мае-июне, в муниципалитетах приступят к организации контейнерных площадок», — сказал Нияз Фазылов.

Всего в муниципалитетах Башкирии необходимо установить около 30 тысяч мусорных контейнеров и более 13 тысяч площадок накопления ТКО.

Обязанность по созданию и содержанию мест накопления отходов с 1 января 2019 года законодательно закреплена за органами местного самоуправления. Для формирования полноценной инфраструктуры на всей территории республики администрациями муниципальных районов сформированы так называемые «паспорта» готовности к переходу на новую систему обращения с ТКО. В них сформированы графики закупки контейнеров в течение 2019 года по каждому населенному пункту муниципалитета с привязкой к графику вывоза ТКО.

Для сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории республики имеются 35 полигонов ТКО, 14 мусоросортировочных комплексов, четыре установки по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, два предприятия по обработке макулатуры и два предприятия по переработке автомобильных покрышек.

На территории Башкирии порядка 150 предприятий оказывают услуги в сфере обращения с отходами.