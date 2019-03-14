Фото: ИА «Башинформ» В Сибае за сутки произвели более 50 замеров воздуха - превышений по диоксиду серы нет Фото: ИА «Башинформ»

СИБАЙ, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

14 марта в Сибае на ежедневном брифинге озвучили актуальную информацию об экологической обстановке в городе.

По словам руководителя оперативного штаба, заместителя председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Александра Лопухова, на горячую линию и в центр обработки вызовов системы 112 поступило 7 обращений, связанных с загазованностью воздуха.

За прошедшие сутки замеры проводились 51 раз, 12 из них — в ночное время. Семь раз передвижные лаборатории выезжали по заявкам горожан. Превышение ПДК диоксида серы в воздухе Сибая не зафиксировано.

В этот же день представители пожарно-спасательных подразделений и оперативных групп посетили 73 дома, провели 86 бесед и инструктажей с населением.

По данным специалиста-эксперта Министерства здравоохранения РБ Динара Валиуллина, республиканскими специалистами, работающими в Сибае, сегодня принято 119 человек – 63 взрослых и 56 детей. Всего за время работы в Сибае к уфимским врачам обратились 18 тысяч 104 пациента.

Работы по ликвидации очагов возгорания руды в карьере продолжаются. По словам заместителя технического директора Сибайского филиала УГОК Артура Аглямова, подтопление подземных горных выработок идет в соответствии с графиком, на сегодняшний день уровень воды составил 69,3 метра.

Результаты тепловизионной съемки показали небольшое увеличение температуры по северному борту (с 18,2 до 21,7˚С) и снижение по южному борту (с 24,3 до 21,6˚С).