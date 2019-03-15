Фото: sworker.rbsmi.ru В Сибае обустроят парк мастеров каменного искусства Башкирского Зауралья Фото: sworker.rbsmi.ru

УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Сибае реконструируют сквер имени В. Маяковского и переименуют его в парк мастеров каменного искусства. Эту заявку на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды подали специалисты отдела архитектуры местной администрации.

«Архитекторы считают, что создание нового парка будет способствовать инвестиционной привлекательности города и региона, появлению еще одного бренда Сибая и дальнейшему развитию камнерезного искусства», — сообщает «Сибайский рабочий».

Согласно задумке, комплекс будет принимать отдыхающих круглый год, которые могут познакомиться с произведениями мастеров камнерезного искусства. В парке оборудуют прогулочную, спортивно-оздоровительную, детскую и культурно-просветительскую зону. Также авторы планируют украсить зону отдыха фонтаном и музеем камня в помещении и на улице. В дальнейшем парк будут пополнять фигуры, вырезанные из бесформенных каменных глыб, созданных на ежегодном Зауральском фестивале резчиков по камню «ZauralMakerStone».