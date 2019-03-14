В Башкирии родители детей-инвалидов просят открыть спортивную адаптивную школу

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии родители детей-инвалидов просят открыть детско-юношескую адаптивную школу по тем видам спорта, в которых добиваются хороших результатов юные спортсмены с ограниченными возможностями. Сегодня на специальных республиканских соревнованиях по горнолыжному спорту и сноуборду в Уфе семьи обратились с просьбой поддержки в этом направлении к супруге врио главы региона Каринэ Хабировой.

Как рассказала председатель регионального отделения Специальной олимпиады России в РБ, мастер спорта СССР по горным лыжам Кристина Коваленко, сегодня дети с ограничениями со всей республики принимают участие и выигрывают в республиканских и всероссийских соревнованиях по 12 видам спорта.

﻿«Дети добиваются колоссальных результатов в горнолыжном спорте, хорошо плавают, ездят на велосипедах. Так, на прошлых зимних специальных олимпийских играм Башкирию представляли четыре спортсмена. Сегодня в Абу-Даби стартовали Всемирные летние игры Специальной Олимпиады, в них участвует единственный представитель нашей республики — воспитанница коррекционной школы из Туймазов, 16-летняя пловчиха Оксана Пушкарева. Через два года в Швеции пройдут зимние игры, мы готовимся к участию в них в таких дисциплинах, как горные лыжи, сноуборд, лыжные гонки и бег на снегоступах, — отметила мастер спорта СССР по горным лыжам. — Нам очень нужна поддержка в направлении подготовки спортсменов для участия в Специальной Олимпиаде. Прежде всего, необходима финансовая поддержка, потому что мы существуем за счет субсидий либо за счет президентских грантов».

С 2014 года в Уфе существует адаптивный клуб по горнолыжному спорту и сноуборду, где занимаются и улучшают свое здоровье около 80 детей с ограниченными возможностями: слабослышащие, с синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра, ментальными нарушениями, ДЦП. Родители, чьи дети занимаются уже довольно продолжительное время, отмечают колоссальный сдвиг в развитии детей.

Гульнара Юферова сообщила, что ее «солнечная» дочь, девятилетняя Маша, благодаря занятиям теперь лучше говорит.

16-летняя Карина Арсланова, также с синдромом Дауна, четыре года профессионально занимается плаванием. Второй сезон уже самостоятельно катается на горных лыжах в данном адаптивном клубе.

«Развиваться начала очень стремительно. Наша цель, как родителей таких детей, развить их самостоятельность, занятия спортом помогают нам в этом».

Алина Хамитова — гордость клуба. У девочки детский церебральный паралич, в пятилетнем возрасте она пришла в горнолыжный спорт, не умея даже ходить. Катание принесло колоссальные результаты. За 2,5 года она не только научилась ходить, теперь она мастерски бороздит по снегу, на зимних играх становилась дважды бронзовым призером.

Ребята тренируются в клубе почти бесплатно. В комплексе «Ак Йорт» для них было выделено отдельное помещение с раздевалкой и комнатой для хранения снаряжения. Прежде горный склон предоставлялся для них ежедневно, в этом году занятия ограничили до двух раз в неделю. Родители обеспокоены, что базу для детей-инвалидов и вовсе могут закрыть, так как у администрации комплекса свои планы на эту территорию.

«Мы не знаем, что будет дальше, как будет складываться судьба нашего клуба, Специальной олимпиады в республике, но надеюсь, что мы сможем выйти из этой ситуации», — сказала Кристина Коваленко.

﻿«Действительно, для этих детей спорт имеет большое значение, это помогает им быть более приспособленными в жизни. Решение проблем, которые мне озвучили родители, есть. Оно будет, потому что нельзя абсолютно закрывать такую школу, где занимаются столько детей, где они получают поддержку, развитие, надежду на то, что могут жить нормальной, обычной жизнью, как остальные дети», — отметила Каринэ Хабирова.

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