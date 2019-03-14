Роспотребнадзор: в Башкирии существует угроза распространения кори

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане существуют риски и условия возникновения и распространения кори, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре. По состоянию на 1 января 2019 года остаются непривитыми из-за медотводов и отказов 2890 детей и 4664 взрослых.

«Также в республике проживают лица религиозных сообществ, цыганского населения, трудовых мигрантов и вахтовиков, среди которых имеюеся большое количество подлежащих прививкам против кори, — пояснили в ведомстве. — Единственным способом защиты от этой болезни является иммунизация живой противокоревой вакциной».

С 2004 года на территории Башкортостана проводится плановая иммунизация взрослого населения до 35 лет. Сейчас прививки получили более 600 тысяч человек.

Из-за сохраняющейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кори Роспотребнадзор по РБ настоятельно рекомендует гражданам двукратную иммунизацию.

«Необходимо уточнить наличие прививок перед туристическими поездками в Европейский регион. Профилактические прививки против кори можно сделать в медицинской организации, по месту прикрепления вашего полиса медстрахования. Для этого следует обратиться к участковому педиатру или терапевту», — пояснили в региональном Роспотребнадзоре.