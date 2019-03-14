Фото: автор В Башкирии на 10-летнюю девочку набросился алабай, ребенка госпитализировали Фото: автор

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Зирган Мелеузовского района Башкирии утром 13 марта на 10-летнюю местную жительницу набросилась соседская собака породы алабай. Об этом агентству «Башинформ» сообщил глава администрации Зирганского сельсовета Раиль Абдулганиев.

«Утром девочка вышла на улицу встречать своих родных. В это время с параллельной соседней улицы отвязалась собака и вышла навстречу девочке. Животное на нее набросилось – вцепилось в лицо. Жители увидели происходящее, смогли отогнать собаку, а затем отвезли девочку в местную больницу. Оттуда на «скорой» ее доставили в Мелеузовскую ЦРБ, — рассказал глава сельсовета. — По словам хозяйки и соседей, собака с утра была привязана. Женщина ее накормила и уехала на работу в город Салават. Собака каким-то образом отвязалась. Около забора был большой сугроб – она смогла преодолеть ограждение и через соседний огород выйти на улицу».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, отдела по делам несовершеннолетних. Нашли хозяйку алабая. Женщина, до приезда специалистов по отлову собак, заперла животное в сарае. Потом алабая усыпили.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, состояние ее здоровья оценивается как стабильное. Ученица 4 класса растет в благополучной семье, в которой воспитываются еще двое детей.

«По данному факту в полицию из больницы поступило сообщение. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.