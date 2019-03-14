Фото: ГТРК «Башкортостан» В башкирский Сибай возвращаются выпускники медуниверситета Фото: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае решают проблему нехватки медицинских кадров. В город начали возвращаться молодые специалисты.

Первой из них стала врач-ординатор Розалия Хайбуллина, сообщает ГТРК «Башкортостан». Педиатр уже начала приём маленьких пациентов в городской поликлинике. За спиной у неё — шесть лет учёбы в Башкирском государственном медицинском университете по целевому направлению. Как отмечается, сейчас в Сибае для привлечения молодых специалистов-медиков предусмотрены льготы. К окладу молодым специалистам устанавливается персональный повышающий коэффициент. Также обещают помочь с приобретением жилья.

Напомним, активная работа по решению вопроса нехватки врачей началась по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова. Эта тема особенно актуальна для малых городов и районов республики. Одним из перспективных путей преодоления дефицита специалистов называется активное привлечение врачей-ординаторов. Из 10 тысяч учащихся в Башкирском медицинском университете около семи тысяч — выходцы из сельских районов республики. Сегодня около 300 будущих медиков уже готовы вернуться в районы, чтобы работать участковыми педиатрами и терапевтами.