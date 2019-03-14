Фото: МЧС по РБ | Видео: ura.news В Башкирии жениха и невесту едва не придавила рухнувшая кровля ЗАГСа Фото: МЧС по РБ | Видео: ura.news

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане, в поселке Красноусольский, жених и невеста едва уцелели при походе в ЗАГС. На видео попал момент, как мужчина и женщина заходят в здание и буквально через несколько секунд рушится кровля. По данным ura.news, влюбленные пришли подавать заявление о регистрации брака.

«Рухнувший фасад Дома культуры поселка Красноусольский в Башкортостане едва не разрушил будущее пары молодых влюбленных, которые шли подавать заявление в ЗАГС», — цитирует автора видео издание.

Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент с обрушением кровли входной группы Дворца культуры произошел 2 марта в райцентре Гафурийского района. В МЧС по Башкирии прокомментировали, что погибших и пострадавших в ЧП нет. Установлено, что обрушение кирпичного козырька длиной 20 метров произошло из-за большого скопления снега, а также устаревшей конструкции кровли.