Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.58 ↓

EUR 74.02 ↑

14 марта Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Космонавт Александр Баландин вручил сотрудникам УГАТУ награды Федерации космонавтики

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: УГАТУ

Космонавт Александр Баландин вручил сотрудникам УГАТУ награды Федерации космонавтики Фото: УГАТУ

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете прошла церемония вручения памятных наград Федерации космонавтики России. Преподаватели и сотрудники вуза получили дипломы и грамоты из рук Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Александр Баландина. Церемония была приурочена к 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.

Визит почетного гостя в УГАТУ начался со встречи с ректором Николаем Криони. Далее летчик-космонавт СССР вручил награды за популяризацию достижений отечественной космонавтики и патриотическое воспитание молодежи в Башкирии. Почетные грамоты, дипломы имени Юрия Гагарина и Германа Титова подписаны президентом Федерации космонавтики России, дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР, генерал-полковником авиации Владимиром Коваленком.

Александр Баландин, как и многие летчики-космонавты СССР и России – частые гости университета. УГАТУ хорошо известен своими заслугами в области освоения космического пространства. В 2009 году отправился на орбиту научно-образовательный микроспутник «УГАТУ-САТ», созданный в студенческом конструкторском бюро «Инфокосмос». Разработки ученых университета обеспечили успех многих орбитальных экспедиций, в том числе стыковку «Союз» – «Аполлон», полет первого отечественного челнока «Буран». Многие поколения выпускников вуза трудятся в авиакосмической отрасли страны. В Центре приема и обработки космической информации УГАТУ регулярно проходят сеансы радиосвязи с орбитальной МКС. Ежегодно на базе УГАТУ проходит региональный этап международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. Можайского, а ее победители и призеры участвуют в работе международной летней аэрокосмической школы имени нашего земляка, космонавта-испытателя Урала Султанова, инициатором создания которой выступил УГАТУ.

Традиция общения космонавтов и студентов и преподавателей УГАТУ была заложена еще в 60-е годы: в вузе побывали космонавты Владимир Комаров, Игорь Волк, Владимир Ляхов, Владимир Коваленок, Сергей Ревин, Олег Скрипочка, Александр Скворцов и другие. В 2017 году с 85-летним юбилеем коллектив УГАТУ поздравили с орбиты российские члены экипажа Международной космической станции.

Теги: УГАТУ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе молодая мать выбросила 2-летнего ребенка из окна 9 этажа
В Кировском районе Уфы около 10 часов 13 марта из окна 9-го этажа упал двухлетний ребенок. ЧП произошло в доме №30 по Дуванскому бульвару. Информация о
Вячеслав Быков: «Салават Юлаев» - «Автомобилист» - очень непредсказуемая пара»
Бывший тренер сборной России и уфимского клуба Вячеслав Быков назвал пару второго раунда плей-офф «Салават Юлаев» - «Автомобилист» очень непредсказуемой.
В Уфе стало известно о состоянии здоровья женщины и ребенка, выпавших из окна 9 этажа
В Уфе состояние выброшенной из окна 9 этажа девочки - тяжелое, а ее матери, прыгнувшей следом, - средней тяжести. Об этом агентству «Башинформ» сообщила
В Уфе очевидец и спасатели помогли замерзающей на льду женщине
В информационно-диспетчерский центр Уфы позвонил очевидец и сообщил о том, что в районе канатной дороги «Трамплин» на льду лежит женщина, на вид 25-30 л
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть