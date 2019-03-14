Фото: УГАТУ Космонавт Александр Баландин вручил сотрудникам УГАТУ награды Федерации космонавтики Фото: УГАТУ

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете прошла церемония вручения памятных наград Федерации космонавтики России. Преподаватели и сотрудники вуза получили дипломы и грамоты из рук Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Александр Баландина. Церемония была приурочена к 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.

Визит почетного гостя в УГАТУ начался со встречи с ректором Николаем Криони. Далее летчик-космонавт СССР вручил награды за популяризацию достижений отечественной космонавтики и патриотическое воспитание молодежи в Башкирии. Почетные грамоты, дипломы имени Юрия Гагарина и Германа Титова подписаны президентом Федерации космонавтики России, дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР, генерал-полковником авиации Владимиром Коваленком.

Александр Баландин, как и многие летчики-космонавты СССР и России – частые гости университета. УГАТУ хорошо известен своими заслугами в области освоения космического пространства. В 2009 году отправился на орбиту научно-образовательный микроспутник «УГАТУ-САТ», созданный в студенческом конструкторском бюро «Инфокосмос». Разработки ученых университета обеспечили успех многих орбитальных экспедиций, в том числе стыковку «Союз» – «Аполлон», полет первого отечественного челнока «Буран». Многие поколения выпускников вуза трудятся в авиакосмической отрасли страны. В Центре приема и обработки космической информации УГАТУ регулярно проходят сеансы радиосвязи с орбитальной МКС. Ежегодно на базе УГАТУ проходит региональный этап международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. Можайского, а ее победители и призеры участвуют в работе международной летней аэрокосмической школы имени нашего земляка, космонавта-испытателя Урала Султанова, инициатором создания которой выступил УГАТУ.

Традиция общения космонавтов и студентов и преподавателей УГАТУ была заложена еще в 60-е годы: в вузе побывали космонавты Владимир Комаров, Игорь Волк, Владимир Ляхов, Владимир Коваленок, Сергей Ревин, Олег Скрипочка, Александр Скворцов и другие. В 2017 году с 85-летним юбилеем коллектив УГАТУ поздравили с орбиты российские члены экипажа Международной космической станции.