Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции В Башкирии в 2019 году родилась первая тройня Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Девочка и два мальчика родились в Бурзянском районе Башкирии 4 марта. Это первая тройня в республике, появившаяся на свет в 2019 году. 13 марта многодетные родители Лена и Ильяс Шариповы зарегистрировали новорожденных в отделе ЗАГС, сообщили в региональном госкомитете по делам юстиции.

Детей назвали Гузель, Дим и Айдар. Дома их ждали еще две сестры и брат. Таким образом, у семьи Шариповых полный комплект: три девочки и три мальчика.

Напомним, в 2018 году первая тройня в Башкирии была зарегистрирована 17 января 2018 года в отделе ЗАГС города Нефтекамска.