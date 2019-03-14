Фото: Олег Яровиков Житель Уфы выиграл в лотерею 4 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Житель Уфы в одночасье стал миллионером. Как сообщили в пресс-службе «Гослото», билет, который был приобретен в столице Башкирии, стал победителем розыгрыша в 4 315 548 рублей. Счастливый билет приобретен на сайте.

«Победитель сделал развернутую ставку и увеличил свой выигрыш до 4 387 948 рублей», — уточнили представители лотереи.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в феврале 2019 года житель Башкирии выиграл 17,6 млн рублей, купив три билета в разных розыгрышах. Еще один уфимец стал обладателем 2,6 млн рублей, приобретя билет за 120 рублей.