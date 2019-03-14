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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Сибае и Салавате построят автоматические станции контроля загрязнения воздуха

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

В Сибае и Салавате построят автоматические станции контроля загрязнения воздуха Фото: Минэкологии РБ

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии продолжается работа по оснащению предприятий автоматизированными датчиками контроля загрязнения воздуха и установке автоматизированных станций контроля.

По словам и.о. министра природопользования и экологии республики Мирхайдара Фатхуллина, последние события в Сибае еще раз доказали необходимость дальнейшего совершенствования атмосферного воздуха. В настоящее время ведется работа по созданию автоматизированных станций контроля загрязнения воздуха (АСКЗА) в городах Салават и Сибай.

В прошлом году к существующим четырём станциям в Уфе и Стерлитамаке было построено еще две – на территории парка «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово и Уфимского государственного нефтяного технического университета. По данным на 2017 год, Республика Башкортостан занимала первое место в ПФО и седьмое место в России по объемам выбросов в атмосферный воздух.

Теги: экология, контроль загрязнения воздуха
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