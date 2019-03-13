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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Аграрные вузы Башкирии и Узбекистана готовы реализовать совместные образовательные проекты

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Башкирского ГАУ

Аграрные вузы Башкирии и Узбекистана готовы реализовать совместные образовательные проекты Фото: пресс-служба Башкирского ГАУ

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Аграрные вузы Башкортостана и Узбекистана будут реализовывать совместные образовательные программы двойных дипломов, проводить научные исследования и курсы по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов. Об этом стало известно после встречи делегации Ташкентского государственного аграрного университета и руководства Башкирского агроуниверситета.

Как сообщает пресс-служба вуза, делегация прибыла в Уфу накануне. Целью их визита стало знакомство с агропромышленным комплексом республики. 13 марта, руководители филиалов в г. Андижан Абдуазиз Абдувасиков и в г. Термез Чори Бегимкулов встретились с врио ректора Башкирского государственного аграрного университета Илдаром Габитовым.

Стороны обсудили результаты сотрудничества подготовки специалистов сельского хозяйства. Напомним, что в октябре прошлого года был подписан договор о взаимодействии по вопросам образовательной и научно-практической деятельности.

Гости ознакомились с образовательной и научной деятельностью вуза, подробно изучили материально-техническую лабораторную базу. Особенно их заинтересовал комплекс применения и использования цифровых технологий в образовательной деятельности на факультете агротехнологий и лесного хозяйства, а также на механическом факультете Башкирского ГАУ. Планируется, что зарубежные коллеги посетят кафедру университета на производстве – ГУСП «Совхоз Алексеевский» и другие агроплощадки.

Теги: образование
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