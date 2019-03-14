Фото: Олег Яровиков До 2024 года в Башкирии построят 3 завода по утилизации мусора и 16 мусоросортировок Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

До 2024 года в Башкирии запланировано построить три завода по утилизации отходов и 16 мусоросортировочных комплексов. Это предусмотрено Региональным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», утверждённой в рамках реализации национального проекта «Экология» в республике.

Как сообщил заместитель министра экологии Башкортостана Нияз Фазылов, в Давлекановском районе должен появиться инновационный комплекс по переработке вторичных ресурсов мощностью 15 тысяч тонн в год. Объём инвестиций в предприятие составит 1 327 млн рублей.

В Стерлитамаке запланировано строительство завода по глубокой переработке вторичного сырья мощностью 100 тысяч тонн в год, объем инвестиций — 1 311,2 млн рублей.

Также в этом городе построят производственно-технологический комплекс по переработке отходов мощностью ТКО 40 тысяч тонн в год, объем инвестиций — 266 млн рублей.

Кроме этого, в ближайшие пять лет в регионе должны появиться 16 объектов обработки отходов — мусоросортировочных комплексов. Четыре мусоросортировочных комплекса в Дуванском, Дюртюлинском, Янаульском, Благоварском районах республики планируется построить с привлечением средств федерального бюджета по программе софинансирования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», остальные – за счет финансирования региональных операторов и операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В настоящее время в республике функционируют 35 полигонов ТКО, 14 мусоросортировочных комплексов.