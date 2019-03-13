В Сибае до полного подтопления карьера осталось 11 метров

СИБАЙ, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае 13 марта состоялось совещание рабочей группы при оперативном штабе по контролю за частичным подтоплением дна Сибайского карьера.

В состав группы, которую возглавил Ильфат Сафин – первый заместитель главы администрации Сибая, входят депутаты Совета городского округа, члены общественной палаты и городских общественных объединений.

Заместитель технического директора Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» Артур Аглямов рассказал, что сейчас к работам по ликвидации очагов окисления привлечено 14 единиц техники – семь автосамосвалов, три фронтальных погрузчика, три экскаватора и бульдозер. В карьер продолжают подавать глино-породную массу и заиловочную смесь с южного и с северного бортов. Мокрая консервация подземных горных выработок и частичное подтопление дна карьера идут в соответствии с проектом, разработанным институтом «Уралмеханобр».

По данным на 13 марта, подтоплено 69 метров, остается еще 11 метров. Завершение мероприятий по подтоплению запланировано на 26 марта.

Для нейтрализации кислотных вод, образующихся в процессе подтопления, в подземных выработках и наклонных съездах размещается негашеная известь, ее завезено более 3 400 кубометров – значительно больше, чем планировалось. Ведутся постоянный контроль за температурой очагов окисления, мониторинг кислотности и температуры воды в шахте.

Еще одна актуальная для сибайцев тема, которую обсуждали депутаты и общественники – состояние воздуха в городе в последние дни. По словам начальника оперативного штаба, заместителя председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Александра Лопухова, с 4 по 11 марта в городе было проведено 529 замеров атмосферного воздуха, из них 97 – в ночное время, 37 – по заявкам горожан. Превышение ПДК по диоксиду серы было зафиксировано 13 раз, максимальное превышение – в 9,2 раза – было зафиксировано 5 марта на ул. Нуриманова, 9/1. Все результаты замеров своевременно выкладываются в социальные сети, с ними может ознакомиться любой желающий. Оригиналы актов направляются в городскую прокуратуру.

По словам Александра Лопухова, в случаях, когда замеры проводятся по заявкам жителей Сибая, каждого заявителя приглашают принять участие в проведении замеров для обеспечения их прозрачности и непредвзятости.

С актуальной информацией об экологической обстановке и о ходе работ в карьере можно ознакомиться на ежедневных информационных брифингах. Посмотреть их можно в официальной группе администрации города Сибая и в эфире Сибайской студии телерадиовещания.