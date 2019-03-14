Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии прошли дополнительные собеседования по русскому языку для девятиклассников Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии 639 девятиклассников прошли дополнительные итоговые собеседования по русскому языку, сообщили в Минобразования РБ. На них были допущены получившие «незачет» на первом собеседовании или не явившиеся на него по уважительным причинам.

Итоговые собеседования по «русскому» были проведены 13 февраля, в них участвовали 42 тысячи девятиклассников из 1214 школ. Успешно справились 99% учеников. 1,65 тыс. участников получили максимальный балл — 19.

«Зачет» по собеседованию становится допуском к ГИА (государственной итоговой аттестации). Девятиклассники должны прочесть вслух текст, пересказать его с привлечением дополнительной информации, произнести монолог по выбранной теме и провести диалог с экзаменатором.