«Горнолыжки» в Башкирии: успеть встать на лыжи!

1 Где в Башкирии можно покататься?

Много где, в том числе и в Уфе – на двух площадках. Так что, возможно, и от дома отъезжать далеко не придется. Берите карту и расставляйте флажки, чтобы понять, куда вам удобнее поехать. Уфимские «Олимпик Парк» и «Ак Йорт» находятся совсем рядом друг с другом на одном склоне, представляющем собой высокий берег Уфимки.

По мнению экспертов, уфимские трассы подходят для учебы или для «поразмяться после работы», но вряд ли могут предложить что-то более серьезное. Относительно недалеко от Уфы находится центр отдыха «Павловский парк» (на знаменитом среди жителей республики водохранилище). На другом известном озере на западе от Уфы – горнолыжный комплекс «Кандры-Куль», а под Стерлитамаком, на одном из знаменитых Шиханов – горнолыжная база «Куш-Тау».

Однако самые известные горнолыжные комплексы Башкирии, которые часто относят к «визитной карточке» республики – это комплекс «Абзаково»﻿ и горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» ﻿на озере Банном. Их названия регулярно попадают в разнообразные федеральные топ-5 и топ-10 вариантов зимнего отдыха России.

Склоны, на которых находятся комплексы, считаются самыми крутыми (во всех смыслах) из подходящих для катания. Здесь же, среди Уральских гор, расположился горнолыжный курорт «Мраткино». Подробнее о плюсах и минусах каждого мы писали ранее﻿.