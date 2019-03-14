«Горнолыжки» в Башкирии: успеть встать на лыжи!на правах рекламы
УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.
Башкирию иногда называют второй Швейцарией. С тем же успехом она может быть названа второй Австрией, Францией или где там еще (вокруг Альп) процветает индустрия горнолыжного отдыха. А если серьезно, то наша республика, действительно, одна из немногих в России, которая может похвастаться развитой горнолыжной инфраструктурой. Часто люди, узнав, что ты из Башкирии, мечтательно вздыхают: «Да у вас же там...». Так что стыдно становится не знать, что «у нас там», и ни разу не постоять на лыжах на уральских склонах. Для тех новичков, кто хочет узнать – каково это, но стесняется спросить, с какой стороны вообще подойти к лыжам или сноуборду, мы предлагаем ответы на самые важные вопросы.
Много где, в том числе и в Уфе – на двух площадках. Так что, возможно, и от дома отъезжать далеко не придется. Берите карту и расставляйте флажки, чтобы понять, куда вам удобнее поехать. Уфимские «Олимпик Парк» и «Ак Йорт» находятся совсем рядом друг с другом на одном склоне, представляющем собой высокий берег Уфимки.
По мнению экспертов, уфимские трассы подходят для учебы или для «поразмяться после работы», но вряд ли могут предложить что-то более серьезное. Относительно недалеко от Уфы находится центр отдыха «Павловский парк» (на знаменитом среди жителей республики водохранилище). На другом известном озере на западе от Уфы – горнолыжный комплекс «Кандры-Куль», а под Стерлитамаком, на одном из знаменитых Шиханов – горнолыжная база «Куш-Тау».
Однако самые известные горнолыжные комплексы Башкирии, которые часто относят к «визитной карточке» республики – это комплекс «Абзаково» и горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» на озере Банном. Их названия регулярно попадают в разнообразные федеральные топ-5 и топ-10 вариантов зимнего отдыха России.
Склоны, на которых находятся комплексы, считаются самыми крутыми (во всех смыслах) из подходящих для катания. Здесь же, среди Уральских гор, расположился горнолыжный курорт «Мраткино». Подробнее о плюсах и минусах каждого мы писали ранее.
Для того, чтобы понять сложность трассы и эмоции, которые она может подарить, важно знать не только длину, но и перепад высот, и градус уклона. К примеру, в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» трассы одни из самых сложных, скоростные и с крутыми уклонами. У комплекса шесть трасс.
«Рекордсмен» по сложности — трасса № 4 со средним уклоном 18 градусов и максимальным до 40 градусов. Еще четыре трассы длинные — от 2 до 2,45 км, с перепадом высот 450 метров, для длительного и комфортного катания. Еще две трассы – маленькие, по 300 – 350 метров, с перепадом высот 42 метра и уклоном не больше 10 градусов – отлично подходят для новичков.
В другом знаменитом горнолыжном комплексе «Абзаково» трассы более спокойные, зато их много (13) и они на любой вкус и уровень квалификации. Три из них относятся к сложным, пять – к трассам средней сложности, оставшиеся пять отлично подойдут новичкам. Длина трасс – от 2780 метров (трасса № 10) до коротенькой 170-метровой трассы № 9, перепад высот – в диапазоне от 315 метров (трасса № 1) до 34 метров (опять же, трасса № 9).
На уфимских же «горнолыжках» трассы не дотягивают до километра, а перепад высот – до ста метров.
Что делать?
Миссия горнолыжных курортов состоит не в том, чтобы избранные умельцы рассекали по склонам, а все остальные им завидовали, а в том, чтобы этот вид отдыха мог попробовать каждый, кто захочет. Для этого любой горнолыжный комплекс готов предложить квалифицированных инструкторов.
В частности, в «Абзаково» с гостями работают девять мастеров спорта, пять кандидатов в мастера, и еще целый ряд чемпионов и призеров чемпионата России среди инструкторов. Стоимость обучения у инструктора составит, примерно, 1500 рублей за час.
Если хотите сэкономить, сколачивайте банду: для двоих инструктор будет стоить по 1,3 и 2,2 тыс. рублей с человека (за час и два соответственно), а экономнее всего собираться компаниями от четырех человек – это обойдется от 800 рублей с ученика.
В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» условия обучения примерно равны, а вот инструкторов тут на порядок больше – здесь работает почти полсотни квалифицированных и сертифицированных инструкторов, среди которых также чемпионы и мастера спорта. Можно быть уверенным, что поездка не пройдет зря – инструктор для вас точно найдется.
На любом ГЛЦ можно без проблем взять напрокат всё снаряжение. Существует предубеждение, что прокат комплектуется недорогими брендами лыж и сноубордов, что сможет испортить первое впечатление от поездки. Однако это не совсем верно.
Главное для первого катания быть в безопасности – не пожалеть денег на прокат защиты, шлема и взять урок с инструктором. Тонкости с пониманием качества тех или иных лыж или «доски» придет только после нескольких занятий.
Впрочем, если вы твердо решили начинать с лучшего, то в ГЛЦ «Абзаково» и «Металлург» помимо стандартных марок снаряжения есть новый и люксовый инвентарь. Так в «Металлурге» стандартное горнолыжное снаряжение сдается напрокат за 300 (час) – 900 рублей (сутки), VIP-комплект пары лыж Rossignol обойдется примерно вдвое дороже.
Не забудьте, что защита арендуется отдельно от основного горнолыжного комплекта.
«Экономика» поездки на горнолыжный курорт складывается, в основном, из ski-пасса (входного билета), проката инвентаря, о котором мы уже рассказали, и стоимости пользования подъемником.
В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и «Абзаково» ski -пасс и подъемник объединены в одну строчку в прайсе. Билет на 4 часа обойдется вам в 900 рублей, а для проживающих на территории дома отдыха 500 рублей будни и 700 рублей выходные и праздничные дни.
Но выгоднее всего брать билеты на весь день. Для каждого из курортов это обойдется в 1300 или 1500 рублей, в зависимости от того, приехали вы в будний день или в выходной.
Для тех курортов, где ski -пасс и пользование подъемником разделены в прайсе («Мраткино», «Кандры-Куль», «Куш-Тау»), сам по себе ski -пасс обойдется в символическую сумму около 100 рублей, подъемники – в 1100 – 1500 рублей за сутки.
В «Кандры-Куле» стоимость рассчитывают не по времени, а по количеству подъемов. В уфимских «Ак Йорте» и «Олимпик Парке» другая особенность, связанная с тем, что люди приезжают покататься на короткий срок: здесь нет цены пользования подъемником за сутки, только почасовая оплата, которая составляет 300-350 рублей в будни и 350-400 в выходные дни.
С одной стороны, да. На каждом горнолыжном курорте сертифицированы и абсолютно надежны и трассы, и оборудование (так что не надо бояться подъемников), и то снаряжение, которое сдается в прокат. О том, что инструкторами работают здесь профессиональные спортсмены, мы уже говорили.
Всегда возле трасс дежурит «скорая помощь», и в целом техника оказания «первой помощи» развита здесь хорошо. С другой стороны, если вы отмахнетесь от правил безопасности (а вы подписываете обязательства такого рода, покупая ski -пасс) и, толком не умея кататься, отправитесь на самый сложный склон, то вряд ли кто-то сможет уберечь вас от травм. Более того, беспечные новички могут представлять опасность и для других отдыхающих, поэтому отнеситесь к этому виду отдыха серьезно.
На всех, кто катается на легальных «горнолыжках», распространяется действие страховки, но при условии, что клиент не нарушает правила. Естественно, на трассу не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения, а дети и лица с ограниченными физическими возможностями должны сопровождаться совершеннолетним.
Да, но не колоссальное. Те, кто регулярно посещает горнолыжные курорты, часто спорят о том, что лучше – кресельный подъемник или бугель. Собственно, это зависит и от типа трассы, и от того, катаетесь ли вы на горных лыжах или, например, на сноуборде (соответственно – в чём и с чем в руках вы возвращаетесь к месту старта), и даже от погоды.
Самые простые и распространенные на наших ГЛЦ подъемники – бугельные: если совсем просто, то это трос, который цепляет лыжника или сноубордиста и буксирует его в гору. Далее по степени комфорта — идут кресельные (сидите в кресле, пристегнувшись) и гондольные (поднимаетесь в кабине).
Подъемник в «Металлурге» – самый «козырный»: это единственный в России скоростной подъемник гондольного типа, который проезжает (пролетает?) 1700 метров за шесть минут. Его пропускная способность считается очень высокой – до 2,8 тыс. человек в час.
В Абзаково большое количество и разнообразие трасс дополняется многообразием подъемников: здесь работает шесть бугельных, два кресельных с высокой пропускной способностью, а также детский «бэби-лифт».
А в этом сезоне начал свою работу современный четырехместный скоростной подъёмник "Комета", который доставляет отдыхающих на вершину горы всего за 6 мин. Длинна по склону 1432 метра. Перепад высот — 290 метров. Горнолыжники, воспользовавшись этим подъемником, могут кататься на любых открытых трассах. У подъёмника « Комета» отдельные кассы, свой пункт проката и удобное кафе, где можно вкусно и быстро перекусить.
Подъемники играют действительно важную роль при выборе места отдыха, поэтому стоит изучить отзывы. Где-то бугельные подъемники относятся к типу «тарелочка», где-то – «швабра» (соскакивание с них требует разных навыков); где-то кресла ползут слишком медленно, где-то у них нет подогрева и крыши, что при десятиминутном подъеме – не такая уж второстепенная деталь.
Обычно гостиничная индустрия, окружающая ГЛЦ, очень многообразна, особенно если речь идет о топовых объектах с всероссийской славой, как, например, «Абзаково».
Собственный номерной фонд курорта – более тысячи спальных мест. Здесь есть спорт-отель ,коттеджи разной вместимости, гостиничные корпуса, самый большой из которых – четвертый – предлагает даже номера категории «эконом-хостел».
«Металлург» предлагает разместиться в известном санатории «Юбилейный», который находится в двух с половиной километрах от курорта и предлагает большое разнообразие номеров по цене от 1,7 тыс. в сутки.
Рядом также находится санаторий «Якты-Куль», дом отдыха «Березки», так что выбор большой. Не все курорты предлагают собственные «средства размещения», но, как правило, их окружают базы отдыха, частные гостиницы, многочисленные коттеджи под сдачу. Информацию о них можно найти, в том числе, и на сайтах самих горнолыжных комплексов, так что проблем не будет, единственное – в «высокий сезон», выбирая популярный курорт, позаботьтесь о бронировании заранее.
Отличные кафе, шашлычные и рестораны разного ценового класса окружают каждую «горнолыжку». Башкирская кухня почти везде является своего рода визиткой, также распространены рестораны русской, европейской, грузинской кухни.
Так, например, в «Абзаково» – три кафе : Apreski, Марс -2,Марс- 3 , закусочные на территории самого горнолыжного комплекса, в том числе и на новом кресельном подъемнике « Комета» , и кафе «Веста» на самой вершине горы горнолыжного комплекса
В доме отдыха «Абзаково» питание еще разнообразнее: здесь есть блинная и столовая эконом-класса, и ресторан «Non stop» «в альпийском стиле», кафе с башкирской кухней « Алтын» и аквабар (бар, совмещенный с бассейном), и просто бар, и танцпол.
Фишкой «Металлурга» является ресторан «Горное ущелье», который называют уникальным (высота 942 метра, доставка гостей канатной дорогой), а также сеть из четырех кафе: кафе "Восточный дворик", кафе "Экстрим", закусочной "Взлет" и кафе "Dj" . Если остановитесь в санатории «Якты-куль» или доме отдыха «Березки» вам обеспечено трехразовое диетическое питание, нарушить которое можно в ближайшей закусочной с «шаурмой». Цены на все «уфимские».
Многие не ездят на горнолыжные курорты только потому, что не умеют кататься. В их представлении, если они не встанут на лыжи, то делать там будет абсолютно нечего. Это самое большое заблуждение!
Курорты, которые, кстати, корректнее называть просто зимними, а не горнолыжными (хотя в некоторых из них много развлечений и летом), становятся настоящими центрами активного отдыха.
Гости «Абзаково» могут посетить «Хаски-город» : общение с собаками этой редкой породы включает в себя не только катание на собачьих упряжках (хотя и это тоже). А еще – покататься на снегоходах, сходить на каток, поплавать в аквапарке, побывать в зоопарке или отправиться в развлекательный комплекс «Non stop» где есть боулинг, бильярд, настольный теннис, игровые автоматы и детская комната.
На ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» так же есть «Хаски-город». Те, кто не осилил лыжи, но покататься с горы все-таки хочет, могут отправится на тюбинговую трассу со своим подъемником, покататься на снегоходах, компанией отдохнуть в мангальных зонах, а дети будут под присмотром в детской комнате.
Если захочется больше развлечений – посетить территорию санатория «Юбилейный», где есть бильярд, настольный теннис, бесплатный каток, игровые приставки и развлечения для взрослых и детей в клубе «72F».
Для детей всех возрастов рекомендуем новый развлекательный центр «Фантазеры».
Несмотря на то, что календарная зима подошла к концу, до реального завершения сезона еще далеко – горнолыжные курорты Башкирии продолжат работать до апреля. Так что время встать на лыжи еще есть, но откладывать надолго эту радость все-таки не стоит.