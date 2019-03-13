В Башкирии на 90 суток приостановили работу роддома, переданного в частное партнерство

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В городе Салавате через суд приостановили деятельность единственного родильного дома. Специалисты республиканского управления Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили нарушения в перинатальном центре, который находится в концессионном соглашении с частной фирмой УК «Медма», сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

«Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, принял решение приостановить деятельность помещений центра, в которых найдены нарушения, на срок до 90 суток, либо до устранения выявленных нарушений. В помещение допускаются лишь те специалисты, которые задействованы в устранении выявленных нарушений», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В частности, во время работы роддома проводились ремонтные работы, из-за чего запах краски ощущался в родильных залах и гинекологическом отделении. Также агентству «Башинформ» стало известно о том, что руководство центра не предоставило документы о плановой помывке за 2018 год. Помимо этого, отделения патологии новорожденных не были изолированы от родовспомогательных и других отделений.

Представители Салаватского родильного дома объяснили, что нарушения обнаружены только в трех помещениях. Решение суда никак не повлияло на деятельность перинатального центра.

«Были опечатаны септическая операционная гинекологического отделения, палата отделения патологии новорожденных, прививочный кабинет в физиологическом акушерском послеродовом отделении. Это никак на работу роддома не повлияло, так как к моменту судебного заседания функционал этих кабинетов был размещен в резервных помещениях, — объяснили агентству «Башинформ» представители Салаватского роддома. — Мы ни на одну минуту не останавливали свою деятельность. Заявление, которое сегодня распространило Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Башкортостан, касается только нескольких помещений. И эти помещения уже были переданы концессионеру государством в таком виде. Кабинеты будут приведены к требованиям СанПин после завершения инвестиционных обязательств концессионера в части капитального ремонта».

В январе 2019 года на совещании в формате «Здравчас» врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил Минздраву республики контролировать ситуацию в Салаватском роддоме и запретил в дальнейшем заключать концессионные соглашения в отношении перинатальных центров, так как у региона еще «нет опыта, надёжных финансовых инструментов».