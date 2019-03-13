Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.76 ↓

EUR 74.06 ↑

13 марта Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на 90 суток приостановили работу роддома, переданного в частное партнерство

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В городе Салавате через суд приостановили деятельность единственного родильного дома. Специалисты республиканского управления Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили нарушения в перинатальном центре, который находится в концессионном соглашении с частной фирмой УК «Медма», сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

«Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, принял решение приостановить деятельность помещений центра, в которых найдены нарушения, на срок до 90 суток, либо до устранения выявленных нарушений. В помещение допускаются лишь те специалисты, которые задействованы в устранении выявленных нарушений», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В частности, во время работы роддома проводились ремонтные работы, из-за чего запах краски ощущался в родильных залах и гинекологическом отделении. Также агентству «Башинформ» стало известно о том, что руководство центра не предоставило документы о плановой помывке за 2018 год. Помимо этого, отделения патологии новорожденных не были изолированы от родовспомогательных и других отделений.

Представители Салаватского родильного дома объяснили, что нарушения обнаружены только в трех помещениях. Решение суда никак не повлияло на деятельность перинатального центра.

«Были опечатаны септическая операционная гинекологического отделения, палата отделения патологии новорожденных, прививочный кабинет в физиологическом акушерском послеродовом отделении. Это никак на работу роддома не повлияло, так как к моменту судебного заседания функционал этих кабинетов был размещен в резервных помещениях, — объяснили агентству «Башинформ» представители Салаватского роддома. — Мы ни на одну минуту не останавливали свою деятельность. Заявление, которое сегодня распространило Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Башкортостан, касается только нескольких помещений. И эти помещения уже были переданы концессионеру государством в таком виде. Кабинеты будут приведены к требованиям СанПин после завершения инвестиционных обязательств концессионера в части капитального ремонта».

В январе 2019 года на совещании в формате «Здравчас» врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил Минздраву республики контролировать ситуацию в Салаватском роддоме и запретил в дальнейшем заключать концессионные соглашения в отношении перинатальных центров, так как у региона еще «нет опыта, надёжных финансовых инструментов».

Теги: Салават, роддом
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на улице скончался подросток, вдохнувший газ из баллона
В селе Новобелокатай Белокатайского района на прошлой неделе с несовершеннолетним произошла трагедия. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, прямо
В Уфе молодая мать выбросила 2-летнего ребенка из окна 9 этажа
В Кировском районе Уфы около 10 часов 13 марта из окна 9-го этажа упал двухлетний ребенок. ЧП произошло в доме №30 по Дуванскому бульвару. Информация о
В МВД Башкирии сообщили о результатах массового рейда на Дёмском рынке в Уфе
В Уфе сотрудники МВД Башкирии при взаимодействии с работниками регионального Управления ФСБ, Росгвардии и налоговой службы 9 марта оцепили оптовый Дёмск
В Башкирии синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на текущей неделе
В Башкирии синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. По информации Башгидрометцентра, на текущей неделе погода ожидается неустойчивой. В
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть