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13 марта Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе стало известно о состоянии здоровья женщины и ребенка, выпавших из окна 9 этажа

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе стало известно о состоянии здоровья женщины и ребенка, выпавших из окна 9 этажа Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе состояние выброшенной из окна 9 этажа девочки – тяжелое, а ее матери, прыгнувшей следом, – средней тяжести. Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения РБ Светлана Кускарбекова.

«Состояние ребенка, пострадавшего при падении с высоты, оценивается как тяжелое, в настоящее время он находится в реанимации. Состояние взрослого пострадавшего оценивается как средней тяжести. Все необходимые мероприятия со стороны медицинских работников проводятся в полном объеме», — сказала представитель ведомства.

По словам очевидцев, мать с ребенком от гибели спас огромный сугроб под окнами жилого дома, смягчивший падение. В региональных СМИ появилась информация, что якобы у женщины были проблемы с наркотиками — это послужило причиной совершенного поступка.

Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент произошел утром 13 марта на Дуванском бульваре в Кировском районе Уфы. Предварительно, 21-летняя женщина выбросила из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже, свою 2-летнюю дочь, а затем выпрыгнула сама. Следователи проводят по данному факту проверку.

Теги: Минздрав РБ
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