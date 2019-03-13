Башинформ.рф двукратно увеличил аудиторию до 1,5 млн новых посетителей в месяц

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сайт башинформ.рф в 2018 году в два раза увеличил свою аудиторию — до 1,5 млн уникальных пользователей в месяц. Телерадиокомпания «Башкортостан» запустила новостной сайт bash.news, который за год работы собрал 1 млн посетителей в месяц. Совокупный объем посещений всех интернет-ресурсов госизданий превысил 80 млн (+ 37,5 % к 2017 году). Об этом сообщалось на коллегии Агентства по делам печати и СМИ.

Выросла также интернет-аудитория печатных изданий — более 300 тыс. посетителей в месяц, при незначительном снижении тиражей (-2,8%). Аудитория печатных СМИ сейчас составляет 1,8 млн человек, из них большинство — читатели интернет-версий. Потребителями печатной продукции остаются в основном пожилые люди. Всего республиканские СМИ сейчас ведут более 360 аккаунтов с аудиторией более 1,2 млн человек.

«За четыре года работы ГУП отстроена системы управления, бухгалтерского учета, отлажены технологические процессы. В 2019 году предстоит сосредоточиться уже не на оргвопросах, а на теме дополнительных доходов», — сказала гендиректор ГУП «Издательский дом «Республика Башкортостан» Венера Хакимова.

Средняя зарплата по 68 филиалам ГУП составила 23 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты — от 29 тыс. до 38,6 тыс. рублей, зафиксированы в газетах «Красное знамя» (Нефтекамск), «Янаульские зори», «Белорецкий рабочий», «Яйык», «Сакмар», журналах «Ватандаш», «Панорама Башкортостана», «Агидель», «Бельские просторы». Но в большинстве филиалов зарплата остается небольшой, порядка 12 тыс. рублей. Чтобы выровнять ситуацию в отрасли, предприятию придется закрыть самые нерентабельные СМИ и усилить работу по повышению доходности.

По словам гендиректора агентства «Башинформ» Максима Ульчева, рынок рекламы прочно освоен такими гигантами, как компании «Яндекс» и «Mail.Ru» (владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники»), местным изданиям остается зарабатывать на локальных рынках.