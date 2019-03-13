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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Общественная палата Башкирии предложила избирать членами ОП лидеров общественного мнения

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина выступила с инициативой включать в список членов региональных общественных палат лидеров общественного мнения, которые не являются представителями некоммерческих организаций. Это предложение она озвучила на заседании комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках Дней Башкортостана в верхней палате российского парламента.

«В настоящее время у глав регионов России нет возможности утверждать в качестве членов региональной общественной палаты представителей лидеров общественного мнения, которые при этом не являются представителями некоммерческих организаций. При формировании нового состава Общественной палаты Башкортостана мы столкнулись с этой проблемой», — сказала Ольга Панчихина.

По ее словам, лидеры общественного мнения, которые делают большой объем общественной работы и являются хорошими экспертами в общественно значимых вопросах, порой не состоят в НКО, но при этом являются членами каких-либо инициативных групп или объединений, не зарегистрированных как НКО.

«Из-за этого они не могут стать членами общественных палат, это становится препятствием для них. Я не говорю о том, чтобы отказываться от представителей НКО в качестве членов общественной палаты, я имею в виду, что дополнительно к этому, было бы хорошо для всех добавить возможность вступать в Общественную палату без принадлежности к НКО. Сегодня у главы региона есть возможность включать в региональную общественную палату представителей общероссийских и межрегиональных организаций из некоммерческого сектора», — добавила председатель Общественной палаты Башкирии.
На сегодняшний день Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и представителей общественных объединений, некоммерческих организаций.

Не допускаются к выдвижению кандидатами в члены Общественной палаты следующие общественные объединения:

1) объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава;

2) политические партии;

3) объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с федеральным законодательством.

Теги: Общественная палата РБ
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