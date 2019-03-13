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13 марта Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в конце недели похолодает до -11 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в конце недели похолодает до -11 градусов Фото: Ксения Калинина

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в ближайшие дни ожидается мокрый снег с дождем и сильный ветер. В среду, 13 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег с дождем, местами до умеренного, днем по северо-западу без осадков, в отдельных районах слабый гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем составит -1 ,+4 градуса. Утром местами туман. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в явлениях 500-1000 метров.

В четверг, 14 марта, ожидается мокрый снег, переходящий в снег, местами сильный, днем по северо-западу небольшой, в отдельных районах слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, слабая метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на северный ночью слабый, днем умеренный. Столбики термометров ночью покажут -1,-6 градусов, днем -2,+3.

В пятницу, 15 марта, ночью похолодает. Местами выпадет небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -6,-11, днем 0,-5.

Теги: прогноз погоды
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