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12 марта Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии на первый конный турнир среди районов республики

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

24 марта на ипподроме «Акбузат» в рамках празднования 100-летия Башкортостана пройдет первый конный турнир муниципальных районов республики «Терра Башкирия».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в своих аккаунтах в социальных сетях пригласил жителей принять в нем активное участие в качестве зрителей.

«Лошадь для башкира — «наше всё». Она — и труженик, и воин, и богатство, и много что еще... Конечно, сейчас её значение изменилось, но в республике лошадей по-прежнему очень любят. Десятки тысяч людей занимаются разведением нашей особенной — невысокой, но уникальной, выносливой башкирской породы. Мы это будем обязательно поддерживать и развивать. Наш турнир, конечно, не официальный, и мировых рекордов наши лошадки не побьют, но зрелище это всегда — захватывающее», — написал Радий Хабиров.

Для участия в конном турнире «Терра Башкирия» будут привлечены знаменитые спортсмены, ветераны спорта, творческая молодёжь, молодёжные общественные организации республики. В первом этапе спортивных состязаний примут участие команды из Дуванского, Альшеевского, Абзелиловского и Баймакского районов, всего 40 жокеев. Изюминкой скачек станет то, что в последнем заезде жокеи поменяются лошадьми.

Конный турнир «Терра Башкирия» также станет частью проекта «Скачки» на телеканале БСТ, который будет пропагандировать развитие конного спорта и коневодства в Башкортостане.

Теги: Радий Хабиров, конный турнир, Терра Башкирия
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