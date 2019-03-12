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В Башкирии гидрологи дали прогноз, когда сойдет снег и вскроются реки

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии гидрологи дали прогноз, когда сойдет снег и вскроются реки Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии гидрологи дали прогноз на вскрытие рек и сход снега.

Средние сроки вскрытия рек 8-15 апреля, сообщили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Первыми вскрываются малые степные реки. На реке Белой в Уфе ледоход обычно наблюдается 9-12 апреля.

В настоящее время средняя толщина льда на реках республики колеблется в пределах 27-65 см, что на 10-45 см ниже нормы. В связи с повышением среднесуточной температуры, на большинстве рек сейчас началось постепенное разрушение ледового покрова, появляются промоины, закраины, лед темнеет, вода течет поверх льда.

Весеннее половодье на территории республики обычно начинается в начале апреля. Сход снега происходит не одновременно. Этот процесс начинается раньше в юго-западных степных районах региона. В горно-лесных районах снег удерживается более продолжительное время.

Теги: вскрытие рек, ледоход
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