Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии закрыли еще одну ледовую переправу Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане с 12 марта закрыли ледовую переправу через реку Белую в Бирске. В пресс-службе регионального МЧС объяснили, что в связи с потеплением уменьшилась толщина льда, появились трещины и открытая вода на проезжей части, а также образовались промоины с левой и с правой стороны переправы.

В итоге, возникла опасность дальнейшей эксплуатации ледовой переправы, поэтому, после технического освидетельствования, было принято решение ее закрыть.

Как сообщалось ранее, 8 марта в селе Караидель Караидельского района закрыли ледовую переправу через реку Уфу.

В Башкирии продолжают действовать две ледовые переправы: через реку Белая в Краснокамском районе у села Староянзигитово (грузоподъемность 5 тонн, одна полоса, ширина полосы 110 метров, длина переправы 800 метров) и через реку Кама в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района (грузоподъемность 3 тонны, одна полоса, ширина полосы 45 метров, длина переправы 960 метров).