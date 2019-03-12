Фото: Олег Яровиков Башкирия планирует решить проблему нехватки мест в студенческих общежитиях Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана обратилось в Совет Федерации с просьбой поддержать вопрос финансирования трех проектов в сфере образования.

Как сообщил на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре первый замминистра образования республики Ильдар Мавлетбердин, речь идет о строительстве трех объектов.

Два из них — это новые школы в поселках Шахтау Стерлитамакского района и Прибельский Кармаскалинского района. Каждая из этих школ рассчитана на 340 учащихся. Их строительство планируется завершить до конца текущего года.

«Мы просим изыскать возможность финансирования этих объектов за счет тех средств, которые не были освоены регионами в прошлом году», — добавил Ильдар Мавлетбердин.

Не менее значимый объектов — строительство в Уфе большого межвузовского городка.

«Уфа по праву считается центром притяжения студентов. На сегодняшний день в столице республики насчитывается девять самостоятельных вузов. Остро ощущается нехватка мест в общежитиях. В студенческих общежитиях Уфы на текущий год нехватка мест составляет пять тысяч. Поэтому мы просим поддержать нас и в этом проекте, а в свою очередь, гарантируем, что справимся с возложенными на нас обязательствами», — заявил Ильдар Мавлетбердин.

Между тем, как отметил на заседании директор Департамента развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования РФ Эдуард Мухтаров, информацией о необходимости строительства межвузовского городка ведомство располагает, однако официально с просьбой финансирования этого объекта республика не обращалась.

«Мы готовы рассмотреть этот проект, ждем предложений от Республики Башкортостан», — прокомментировал он.