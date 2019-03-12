Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии почти в 2 раза увеличиваются выплаты по уходу за детьми-инвалидами Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии почти в 2 раза увеличиваются выплаты по уходу за детьми-инвалидами.

Президентом России подписан указ, в соответствии с которым с 1 июля текущего года пособие по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства 1 группы будет составлять 10 тысяч рублей. В настоящий момент эта сумма равна 5,5 тысячам рублей.

Как сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ, в Башкортостане с учетом уральского коэффициента размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами с детства 1 группы для неработающих родителей будет увеличен до 11 тысяч 500 рублей. Сейчас пособие составляет 6 тысяч 200 рублей.

Пенсионный фонд уточняет, что всем родителям и опекунам, которым уже назначена данная выплата, обращаться никуда не нужно, ее размер будет пересчитан автоматически.

В республике в настоящее время проживает 16 тысяч 600 детей, имеющих инвалидность.