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В Башкирии почти в 2 раза увеличиваются выплаты по уходу за детьми-инвалидами

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии почти в 2 раза увеличиваются выплаты по уходу за детьми-инвалидами Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии почти в 2 раза увеличиваются выплаты по уходу за детьми-инвалидами.

Президентом России подписан указ, в соответствии с которым с 1 июля текущего года пособие по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства 1 группы будет составлять 10 тысяч рублей. В настоящий момент эта сумма равна 5,5 тысячам рублей.

Как сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ, в Башкортостане с учетом уральского коэффициента размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами с детства 1 группы для неработающих родителей будет увеличен до 11 тысяч 500 рублей. Сейчас пособие составляет 6 тысяч 200 рублей.

Пенсионный фонд уточняет, что всем родителям и опекунам, которым уже назначена данная выплата, обращаться никуда не нужно, ее размер будет пересчитан автоматически.

В республике в настоящее время проживает 16 тысяч 600 детей, имеющих инвалидность.

Теги: выплаты, дети-инвалиды
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