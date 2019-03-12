Фото: Олег Яровиков В Башкирии заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 19% Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

За последнюю неделю в Башкирии заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 19,2%. Сегодня зарегистрировано 22,9 тысячи случаев, 13,8 из них — дети. По данным республиканского Роспотребнадзора, показатель ниже эпидпорога на 16,6%.

«В Уфе по предварительным диагнозам зарегистрировано 8,3 тысячи случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе у детей — 4,4 тысячи случаев (52%). Это на 2% ниже эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 15,1%. Превышение эпидпорога заболеваемости в Уфе наблюдается только среди взрослого населения +45,8%», — отметили специалисты.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике пошла на спад.