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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе выявлены несанкционированные свалки снега

ОБЩЕСТВО
Фото: ОНФ по РБ

В Уфе выявлены несанкционированные свалки снега Фото: ОНФ по РБ

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе активисты Общероссийского народного фронта выявили объекты незаконного складирования снежных масс.

﻿«Несмотря на то, что в городе определены специальные площадки, коммунальщики складируют снег в не предназначенных для этого местах, – сообщил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкортостане Мурад Шафиков. – Это является нарушением природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологических норм. Так, на улице Бакалинской незаконная снежная свалка даже ограждена забором. Видимо для того, чтобы не привлекать внимание горожан и контрольно-надзорных структур. Горы снежных масс мы обнаружили и на улице Жукова недалеко от торгового центра «Максидом». По количеству снега ясно, что сваливается он здесь очень давно».
Складирование снега вне специальных площадок наносит вред окружающей среде. Опасность представляют вредные химические вещества, которые содержатся в снежных массах. Это могут быть и реагенты, применяемые при обработке улиц, и песчано-солевые смеси, и бытовой мусор. Весной при таянии снега все это попадает в почву и грунтовые воды, загрязняя прилегающую территорию и близлежащие водные объекты.

Общественники обратились в Минэкологии региона с просьбой принять меры в отношении лиц, организовавших незаконные свалки снега.

Теги: ОНФ
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