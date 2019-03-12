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12 марта Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров улучшил позицию в рейтинге губернаторов «Медиалогии»

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

По данным «Медиалогии», руководитель Башкортостана Радий Хабиров занял 4 место в февральском рейтинге губернаторов, улучшив показатель прошлого месяца на одну позицию.

На первом месте медиаисследования оказался мэр Москвы Сергей Собянин, на втором — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на третьем — губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рейтинге глав регионов Приволжского федерального округа Радий Хабиров стабильно занимает первое место. На втором — руководитель Татарстана Рустам Минниханов, на третьем – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«СМИ сообщали, что глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын встретились с жителями Сибая, чтобы обсудить пути выхода из сложившейся в городе неблагоприятной экологической обстановки. Радий Хабиров заявил, что завод выделит городу еще 200 млн рублей. Руководитель Башкирии сообщил о том, что будет настаивать на завершении работ по подтоплению карьера в Сибае до 20 марта. Помимо этого СМИ сообщали, что Радий Хабиров предложил перейти республике на пятидневную учебную неделю для школьников. Также СМИ информировали, что Радий Хабиров извинился перед правозащитником, о котором нелицеприятно высказался мэр города Сибая. Врио главы Башкирии поздравил первого президента республики Муртазу Рахимова с 85-летием и вручил ему почетную грамоту», — указали аналитики самые популярные публикации в СМИ.

Теги: рейтинг, медиалогия
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